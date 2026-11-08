ٹرمپ کی ایران کو دھمکی: معاہدہ ہی جنگ سے بچانے کی واحد شرط
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر ممکنہ فوجی حملے سے گریز کا اعلان کیا ہے، جس کی شرط ایران کے ساتھ ہونے والا معاہدہ ہے، بصورت دیگر 38 پل تباہ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت موجودہ کشیدگی کو کم کرنے اور ممکنہ فوجی حملوں سے بچانے کے لیے سب سے اہم عنصر ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر ایران کے ساتھ کسی قسم کا مضبوط معاہدہ طے پاتا ہے تو تہران پر دوبارہ کسی بھی قسم کے فوجی حملے کا امکان انتہائی کم ہو جائے گا۔ تاہم، انہوں نے یہ بھی خطرہ ظاہر کیا کہ اگر تہران کوئی ایسا معاہدہ حاصل نہیں کر پاتا تو فوجی آپشنز میز پر موجود رہیں گے۔
38 پلوں کی نشان دہی اور 10 سال کی تعمیراتی مدت
امریکی صدر نے ایک ٹیلی فونک انٹرویو کے دوران اپنی فوجی دھمکیوں کی تفصیلات بھی شیئر کیں اور دعویٰ کیا کہ امریکی فوج نے ایران کے 38 پلوں کی مکمل نشاندہی کر رکھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان پلوں کو ایک گھنٹے کے اندر اندر بآسانی تباہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس قدم سے گریز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی دوبارہ تعمیر میں تقریباََ دس سال کا وقت لگ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ پلوں کی تعمیر انتہائی مشکل کاموں میں سے ایک ہے اور انہیں تباہ کرنے کے بجائے وہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنا ترجیح دیتے ہیں۔Also readآئندہ 4 روز کے دوران مطلع شدید گرم و مرطوب رہے گا - ایکسپریس اردو
ایران کی معاشی و فوجی کمزوریوں کا جائزہ
امریکی صدر نے ایران کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اسے ایک ناکام ہوتی ہوئی ریاست قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ وہاں مہنگائی کی شرح 301 فیصد تک پہنچ چکی ہے۔ ان کے بقول، امریکی فوجی کارروائیوں میں ایران کو پہلے ہی شدید معاشی اور عسکری نقصان پہنچا چکا ہے جس سے اس کی صورتحال کمزور ہو گئی ہے۔ ٹرمپ نے تقریباََ بیس منٹ کی اس گفتگو میں پانچ مرتبہ اس بات پر زور دیا کہ اگر حالات میں بہتری آتی ہے تو نئے حملوں کا امکان کم ہو جائے گا، لیکن ضرورت پڑنے پر وہ فوجی کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔
عسکری تیاریاں اور خطے میں موجودگی
امریکی صدر نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکی فوج خطے میں کسی بھی ممکنہ کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تین امریکی طیارہ بردار بحری جہاز مکمل طور پر ہتھیاروں سے لیس ہیں اور وہ کسی بھی وقت اپنی پوزیشن تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران بھی معاہدہ کرنے کے لیے بے تاب ہے اور واشنگٹن صرف مذاکرات کے ذریعے خطے میں جنگ ختم کرنے اور پائیدار امن قائم کرنے کا خواہاں ہے۔
دوطرفہ دیکھ بھال اور مستقبل کی حکمت عملی
علاقائی تناؤ کو دیکھتے ہوئے عراق میں ایک اہم گیس فیلڈ پر ڈرون حملے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جس کے نتیجے میں بجلی کے بڑے بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس صورتحال کے درمیان ایران نے امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بالادستی اور جارحانہ پالیسیوں سے باز آئے تاکہ مزید زوال سے بچا جا سکے۔ امریکی صدر نے حتمی طور پر یہ بات طے کر دی ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے کی مضبوطی ہی اس بات کا تعین کرے گی کہ خطے میں کشیدگی کم ہوگی یا دوبارہ فوجی کارروائی کی نوبت آئے گی۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics