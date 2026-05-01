ٹرمپ کی دھمکی: جرمنی، اٹلی اور سپین میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کا امکان

صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوجی مہم پر یورپی اتحادیوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان جرمنی، اٹلی اور سپین میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کرنے کی دھمکی دی ہے۔
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمنی میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کرنے کی دھمکی دی ہے اور اٹلی اور سپین میں ممکنہ کٹوتیاں بڑھانے کا عندیہ دیا ہے۔ یہ اقدام ایران کے خلاف امریکہ کی قیادت میں فوجی مہم پر یورپی اتحادیوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان سامنے آیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر بدھ کے روز لکھا کہ امریکہ جرمنی میں فوجیوں کی ممکنہ کمی کا جائزہ لے رہا ہے اور اس سلسلے میں جلد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی مکمل طور پر تعاون نہیں کر رہا ہے۔ جب اس امکان کے بارے میں پوچھا گیا تو ٹرمپ نے سی این این کے مطابق کہا کہ اٹلی نے کوئی مدد نہیں کی اور سپین کا رویہ انتہائی برا رہا ہے۔ یہ بیان ایران کے ساتھ جنگ پر بڑھتے ہوئے بحر اوقیانوس کے پار اختلافات کے درمیان آیا ہے، جس کا آغاز امریکہ نے اپنے بیشتر نیٹو اتحادیوں کو پہلے سے مطلع کیے بغیر کیا تھا۔ جرمنی کو ابتدائی حملوں سے پہلے بریفنگ دی گئی تھی، جیسا کہ ایک سرکاری ترجمان نے بتایا، لیکن یورپی حکومتوں نے بڑی حد تک براہ راست ملوث ہونے سے گریز کیا ہے اور سفارتی حل پر زور دے رہی ہیں۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کو اس ہفتے کے شروع میں ٹرمپ کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ کو 'ہمت شکست' دے رہا ہے اور واشنگٹن کی تنازعہ ختم کرنے کی حکمت عملی پر سوال اٹھایا۔ امریکی دفاعی مین پاور ڈیٹا سینٹر کے مطابق جرمنی میں تقریباً 36,400 فعال ڈیوٹی پر امریکی فوجی تعینات ہیں، جو اسے یورپ میں امریکی فوج کی سب سے بڑی موجودگی بناتا ہے۔ اٹلی میں 12,600 سے زائد اہلکار اور سپین میں تقریباً 3,800 اہلکار تعینات ہیں۔ تناؤ ٹرمپ کی جانب سے نیٹو کے اتحادیوں پر مسلسل تنقید اور امریکہ کے اتحاد میں اپنی کردار کا دوبارہ جائزہ لینے کے تجاویز سے بھی بڑھ گیا ہے، جسے انہوں نے پہلے ایک 'کاغذی شیر' قرار دیا تھا۔ یورپی حکومتوں، بشمول جرمنی ، نے امریکہ کے آپریشنز کے لیے محدود غیر براہ راست تعاون فراہم کیا ہے، بشمول فضائی اڈوں جیسے فوجی بنیادی ڈھانچے تک رسائی، لیکن انہوں نے جارحانہ کارروائیوں میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ تنازع واشنگٹن اور برلن کے درمیان رگڑ میں ایک بڑا اضافہ ہے، جو ٹرمپ کے دوبارہ دفتر میں آنے کے بعد بڑی حد تک براہ راست تنقید سے بچتی رہی۔ امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان یہ کشیدگی ایک پیچیدہ صورتحال پیدا کر رہی ہے، جس میں دونوں اطراف کو اپنے مفادات اور اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرنا ہوگا۔ یہ واضح ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی پالیسی یورپی ممالک کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے، جو تنازعے کے سفارتی حل پر زور دے رہے ہیں۔ جرمنی ، اٹلی اور سپین جیسے ممالک امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے اور ساتھ ہی اپنے اپنے قومی مفادات کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں، امریکہ کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ اعتماد بحال کرنے اور ایک مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب، یورپی ممالک کو امریکہ کے ساتھ تعاون کے طریقوں پر غور کرنا ہوگا تاکہ علاقائی استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔ یہ تنازع بین الاقوامی تعلقات میں ایک اہم موڑ پر پہنچ گیا ہے اور اس کے نتائج دور رس ہوسکتے ہیں۔ اس صورتحال پر نظر رکھنا اور تمام فریقوں کے لیے سفارتی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ آج بین الاقوامی مزدور دن منایا جا رہا ہے، جو دنیا بھر کے مزدوروں کی محنت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع ہے.
