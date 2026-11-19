ٹرمپ کا ایران پرمزید فوجی قیام اور دیرپا معاہدے کا اعلان
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ دیرپا معاہدے اور فوجی موجودگی کی شرط کا اعلان کیا۔ تفصیلات جانیں کہ یہ معاہدہ مستقبل کی حکومتوں پر کیسے اثر انداز ہوگا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ایک مستقل اور دیرپا معاہدے کی خواہش کا اظہار کیا ہے جو مستقبل میں کسی کمزور امریکی صدر کے اقتدار میں آنے کے باوجود بھی برقرار رہے۔ انٹرویو کے دوران ٹرمپ نے واضح کیا کہ امریکی فوج ی ایران میں اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک ایسا حتمی اور مضبوط معاہدہ حاصل نہیں ہو جاتا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسا سمجھوتا چاہتے ہیں جو آنے والی امریکی حکومتوں کے لیے بھی قابلِ عمل اور نافذ العمل ثابت ہو۔
مستقل معاہدے کی ضرورت اور فوجی موجودگی
ٹرمپ کا موقف ہے کہ امریکہ میں اگر کوئی کمزور صدر برسراقتدار آ جاتا ہے تو بھی ایران کے ساتھ ہونے والا معاہدہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں یہ تاثر دیا کہ موجودہ سفارتی کوششوں کا مقصد ایسا فریم ورک تیار کرنا ہے جو صدر کی ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس معاملے کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ایک ایسا میکانزم چاہیے جو طویل مدتی ہو۔Also readالكاراز مازال يعاني من مشاكل في العضلة الخلفية لكنه متفائل قبل مباراة كوبيولي
ایران کی عسکری صلاحیتوں پر الزامات
امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی صورت حال اب اچھی نہیں ہے اور اس کی فوجی صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچ چکا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران کی قیادت، بحری جہاز اور طیارے ختم ہو چکے ہیں۔ تاہم، ان بیانات کو امریکی صدر کے ذاتی دعوے قرار دیا جاتا ہے کیونکہ انٹرویو میں ان الزامات کی تائید میں کوئی تفصیلی شواہد یا اعداد و شمار پیش نہیں کیے گئے۔ یہ بیانات امریکی پالیسی کی سخت گیر پوزیشن کی عکاسی کرتے ہیں۔
ایم او یو پر سابق پالیسی کا دفاع
امریکی صدر سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنا غلطی تھی؟ اس پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ یہ کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ اس عرصے کے دوران امریکا کو ایران کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع ملا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ موجودہ معاہدے کی تیاری میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ وہ ایک ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو کمزور امریکی صدر کے لیے بھی ایسا ہو جسے آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکے۔
خبروں کے سیاق و سباق کا جائزہ
اس خبر میں کواڈ اجلاس اور ناریندر مودی سے ٹرمپ کی ملاقات سے متعلق حوالے بھی موجود ہیں، لیکن مرکزی موضوع ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ خبر کے اختتامی حصے میں پاکستان ہائی کمیشن اور ایکسپریس میڈیا گروپ سے متعلق معلومات شامل ہیں جو اس خاص رپورٹ کے سیاق و سباق کا حصہ ہیں۔ تاہم، بین الاقوامی سیاست کے تجزیے میں امریکی صدر کے بیانات کو ہی اہمیت حاصل ہے۔
منصوبہ بندی اور مستقبل کے اقدامات
امریکی صدر کے اعلان کے بعد یہ دیکھنا باقی ہے کہ ایران کیا ردعمل ظاہر کرتا ہے۔ ٹرمپ کا یقین ہے کہ موجودہ فوجی قدم اسی مستقل معاہدے کی طرف بڑھنے کا حصہ ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ایران کی کمزوری کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حتمی نتائج اس وقت واضح ہوں گے جب معاہدے کے مسودے کا اعلان کیا جائے گا۔ فی الحال، امریکی فوجیوں کی موجودگی کا انحصار اس حتمی سمجھوتے پر ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics