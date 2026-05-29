ٹرمپ کا ایران-امریکہ امن معاہدہ: پاکستان اور قطر کی ثالثی کے ساتھ نیا مسودہ متعارف

امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کے بجائے بالواسطہ رابطے جاری ہیں۔ ٹرمپ کے مسودے میں خلیج حرمز کی تجارتی بحالی، ایران کے منجمد اثاثوں کی رہائی اور ایٹمی مذاکرات کے 60 دن کی مدت شامل ہے، جبکہ اسرائیل اور عمان کے خدشات بھی نمایاں ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جنگ کے دوران حلیف ممالک، بشمول اسرائیل کے ساتھ، ایک مسودہ پرامن معاہدے کی کاپی گردش کی ہے۔ واشنگٹن اور تہراں اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ نئی سکڑنے والی جنگ کی خلاف ورزیوں کو ممکنہ معاہدے کے راستے سے نہ ہٹائیں۔ پاکستان کے وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار جمعہ کے روز امریکی سیکرٹری آف سٹیٹ مارکو روبیو سے ملاقات کے لیے واشنگٹن کا سفر کریں گے۔ اس ملاقات کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کو تیز کرنا ہے، جس میں پاکستان اور قطر نے ثالثی کے کردار ادا کیے ہیں اور اب تک جھڑپوں نے سفارتی چینلز کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پہلا سرہ رہا کہ تیر کے روز تیراں نے کویت میں امریکی ایئر بیس پر حملہ کیا، جو اس وقت ہوا جب امریکی فوج نے خلیج حریص کے قریب ایرانی ڈرون آپریشن کو تباہ کار قرار دیا۔ اس تبادلے نے 8 اپریل پر طے شدہ آگاہی معاہدے کی نازک صورتحال کو اجاگر کیا، جہاں دونوں فریقین نے بنیادی اختلافات پر کوئی قدم نہ بڑھانے کا اشارہ دیا۔ ٹرمپ کی کابینہ نے بدھ کو اس تجویز پر بات چیت کی توقع کی گئی تھی، لیکن ایکسِوز کی رپورٹ کے مطابق صدر نے کہا کہ انہیں فیصلہ کرنے کے لیے مزید چند دن درکار ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے جمعرات کو کہا کہ دونوں اطراف قریب تو ہیں لیکن ابھی تک معاہدے کی حتمی دستاویز پر دستخط کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹرمپ کے ذریعہ شیئر کردہ مس{ودہ مع .
Iran United States Middle East Peace Strait Of Hormuz Nuclear Negotiations
