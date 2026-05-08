ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کا منانا شروع کر دیا ہے، ایک ہزار قیدیوں کا تبادلہ کرنے کا وعدہ

آمریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان 3 روز کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے جس میں دونوں ممالک ایک،ایک ہزار قیدیوں کا تبادلہ کریں گے.... قبل ازیں روس نے بھی جنگ بندی کا ایکشن effectuée ہے جس میں فوجی کارروائیوں کو بھی محدود کیا دے گا.... چین نے بھی آبنائے ہرمز میں اپنے ایک جہاز پر حملے کی تصدیق کی جبکہ قطر کے وزیرِاعظم امریکا پہنچے ہیں تاکہ شام کی مجموعی اور دوطرفہ سطح بالا سطح پر مذاکرات کے لیے کوشش کریں جو ایران کے ساتھ اہمیت رکھتے ہیں۔
ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے صدور کا شکریہ ادا کیا اور دعویٰ کیا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس تنازع کے حل کے قریب ہو رہے ہیں امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان 3 روز کے لیے جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک ایک،ایک ہزار قیدیوں کا تبادلہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان 3 روز (9، 10 اور 11 مئی) کے لیے جنگ بندی ہوگی....
قبل ازیں روس نے 9 مئی پریڈ کے سلسلے میں یک طرفہ طور پر دو روز کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا جبکہ یوکرین نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کی جانب سے بھی پہلے ہی پیش کش کی گئی تھی لیکن ماسکو نے اس کو نظرانداز کیا ہے۔چین نے آبنائے ہرمز میں اپنے ایک جہاز پر حملے کی تصدیق کردیایران کیساتھ مذاکرات؛ قطری وزیرِاعظم اہم سرکاری دورے پر امریکا پہنچ گئے....
