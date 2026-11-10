ٹرمپ کا ایران سے رابطے میں مثبت پیش رفت کا دعویٰ اور قطر کی سفارتی کوششیں
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کی جانب مثبت پیش رفت ہو رہی ہے جبکہ قطر سفارتی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے خاتمے اور ممکنہ معاہدے کے لیے مثبت پیشرفت واقع ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں فوجی کارروائیوں کے امکان فی الحال کم دکھائی دیتا ہے۔ یہ اہم بیان قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سے ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے۔
قطر اور ٹرمپ کے درمیان اہم سفارتی ملاقات
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کیا کہ قطر کے وزیراعظم کے ساتھ ان کی ملاقات انتہائی مثالی رہی۔ اس ملاقات کے دوران ایران سمیت کئی اہم خطروی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ قطر ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور ممکنہ معاہدے کے لیے سفارتی رابطوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔Also readامریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی کارروائی نہ کرنے کی تجویز سے تیل کی قیمتوں میں کمی
خلیجی ممالک کا ایران پالیسی میں اشتراک
امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت اور دیگر ممالک موجودہ صورت حال برقرار رکھنے کے حامی ہیں۔ ان کے مطابق ان ممالک کی ترجیح ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی کو جاری رکھنا ہے۔ ٹرمپ نے مزید وضاحت کی کہ نئے فوجی آپریشن آئرن گیٹ کو بھی اس رواج کا حصہ سمجھا جاتا ہے جس میں زمینی اور سمندری دونوں محاذ شامل ہیں۔
جوہری ہتھیاروں کے خلاف واضح پوزیشن
ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ تمام متعلقہ ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حساس معاملے پر کسی قسم کی سمجھوتہ بازی یا معاہدہ ممکن نہیں ہے۔ امریکی صدر نے خبردار کیا کہ اگر مشرقِ وسطیٰ کی صورت حال میں کوئی تبدیلی آئی تو امریکا کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
علاقائی سلامتی اور اسرائیل کا تحفظ
امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور پورا مشرقِ وسطیٰ ایران کے خطرات سے محفوظ ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے خاتمے کی جانب مثبت پیشرفت جاری ہے۔ ٹرمپ نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ امریکا اپنے قومی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ تاہم، ان کے بقول فی الحال دوبارہ فوجی کارروائی کا امکان بہت کم ہے۔
سفارتی کوششوں کی حقیقت اور مستقبل
قطر ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور ممکنہ معاہدے کے لیے سفارتی رابطوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹرمپ اور قطری وزیراعظم کی ملاقات بھی انہی کوششوں کے تناظر میں اہمیت رکھتی ہے۔ تاہم امریکی صدر کے بیان کے باوجود ایران کے ساتھ کسی حتمی معاہدے یا جنگ کے خاتمے کی باضابطہ تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔
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