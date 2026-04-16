ٹرمپ کا پاکستان کی قیادت کی تعریف، ایران جنگ بندی معاہدے میں کردار سراہا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوکس نیوز کو انٹرویو میں پاکستان کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کو ایران کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے میں ان کے کردار پر سراہا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کی خدمات کو سراہا ہے، خاص طور پر ایران کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے میں ان کے کردار کو اجاگر کیا ہے۔ فوکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ اب اپنے اختتام کے قریب ہے اور انہیں اس بات کا مکمل یقین ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدم ناگزیر تھا، بصورت دیگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا، جو کہ خطے کی صورتحال کو مکمل طور پر بدل
دیتا۔ ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو اس حد تک نہیں پہنچانا چاہتے تھے کہ دیگر ممالک کو ایران کے سامنے دبنا پڑے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خلیجی ممالک نے اس معاملے پر ان کا ساتھ دیا ہے۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ بندی معاہدے میں پاکستان کی ثالثی اور تعمیری کردار کو خصوصی طور پر سراہا۔ انہوں نے سپہ سالار سید عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے انہیں بہترین لوگ قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان نے ایران کے حوالے سے معاملات میں ایک ذمہ دارانہ اور مثبت رویہ اپنایا ہے۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ پاکستانی قیادت ایران کے قریب ہے اور امن و استحکام کے قیام کے لیے کوششیں کر رہی ہے، جو قابل تحسین اور باآؤر ہیں۔ انہوں نے پاکستانی عوام کے امن کے جذبے کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ پاکستان خطے میں استحکام کے لیے ایک اہم شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب لبنان نے 8 اپریل کو ہونے والے اسرائیلی حملوں کے خلاف سلامتی کونسل میں شکایت درج کرائی ہے، اور امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ ایران مالی طور پر کمزور ہوچکا ہے اور جنگ کی سکت نہیں رکھتا۔
