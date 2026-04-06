ٹرمپ کی فوجی قیادت کے ہمراہ پریس کانفرنس، ایران سے متعلق اہم اعلانات متوقع

آج صدر ٹرمپ فوجی قیادت کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے، جس میں ایران سے متعلق اہم اعلانات متوقع ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے، جو امریکی وقت کے مطابق دوپہر ایک بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے منعقد ہوگی۔ یہ پریس کانفرنس وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم میں ہوگی، اور اس میں اعلیٰ فوجی قیادت بھی صدر کے ہمراہ موجود ہوگی۔ ترجمان کے مطابق، اس پریس کانفرنس کا مقصد ایران کے ساتھ جاری کشیدگی پر بات چیت کرنا اور اس حوالے سے ممکنہ اقدامات پر
روشنی ڈالنا ہے۔ سیاسی اور سفارتی حلقوں میں اس پریس کانفرنس کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے، اور قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اس میں خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں اہم اعلانات متوقع ہیں۔\اس پریس کانفرنس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی میڈیا مسلسل اس معاملے پر صدر ٹرمپ سے وضاحت طلب کر رہا تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں حالیہ اضافے نے خطے میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ خبروں کے مطابق، ایران نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے کوئی جارحانہ قدم اٹھایا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے جواب میں، صدر ٹرمپ نے ایران کو متنبہ کیا ہے کہ اگر اس نے کسی بھی امریکی اثاثے کو نقصان پہنچایا تو اس کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ خطے میں موجود مختلف ممالک نے بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ چین نے روس کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے۔\اس کے علاوہ، مختلف خبر رساں اداروں اور تجزیہ کاروں کی جانب سے اس پریس کانفرنس کے ممکنہ نتائج پر تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف مزید سخت موقف اختیار کر سکتے ہیں، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ وہ سفارتی حل کی جانب پیش رفت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، پریس کانفرنس میں ایران کے جوہری پروگرام، خطے میں امریکی افواج کی موجودگی اور دیگر اہم معاملات پر بھی بات چیت کا امکان ہے۔ ایران کی جانب سے منگل کو پاور پلانٹ اور پلوں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران نے امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے، جبکہ عراق میں مزاحمتی گروپ نے امریکی اڈوں کے خلاف 19 آپریشنز کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان تمام واقعات کی روشنی میں، یہ پریس کانفرنس انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس کے نتائج خطے کی مستقبل کی سمت کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی خبروں نے بھی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے
