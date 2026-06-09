ٹرمپ نے اسرائیل کو ایران کے خلاف حملوں سے پہلے خبردار کیا تھا، حملوں کی آخری لمحے میں امریکا کو مطلع

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو ایران پر حملوں سے پہلے خبردار کر چکے تھے کہ مزید کشیدگی میں اضافہ اسرائیل کو تنہا پا سکتا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق امریکا کو حملوں کے بارے میں آخری لمحے میں اطلاع ملی، حالانکہ سفارتی مذاکرات کے لیے ابتدائی طور پر اسرائیل کارروائی میں تاخیر کا ارادہ رکھتا تھا۔ خطے کے ممالک نے بھی فوجی کارروائی روکنے کی درخواست کی۔ ایرانی حکام نے امریکا کے ذریعے اپناپیغام پہنچایا کہ و مزاد حملے نہیں کرنا چاہتے۔ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان معاہدہ ممکن ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے حالیہ اسرائیل ی حملوں سے پہلے اسرائیل ی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کو خبردار کیا تھا کہ اگر ایران کے خلاف کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا تو اسرائیل ممکنہ طور پر خود کو تنہا پائے گا۔ ٹرمپ کے مطابق امریکا کو حملوں کے بارے میں آخری لمحے میں اطلاع ملی، کیونکہ اسرائیل نے میزائل روانہ کر دیئے تھے۔ انہوںने دعویٰ کیا کہ ابتدا میں اسرائیل جوابی کارروائی چند روز کے لیے مؤخر کرنے پر تیار تھا تاکہ سفارتی مذاکرات آگے بڑھ سکیں، لیکن بعد میں قیادت نے حملے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیل ی وزیراعظم نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اسرائیل کو حملوں کا دائرہ کار محدود رکھنے پر کوشاں تھے اور خطے کے پانچ ممالک (جو امریکا اور ایران کے درمیان ثالثی کے عمل میں شامل ہیں) نے بھی واشنگٹن سے درخواست کی کہ مزید فوجی کارروائی سے روکا جائے۔ ایران ی حکام نے امریکا کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا کہ وہ مزید حملے نہیں کرنا چاہتے اور اسرائیل سے بھی کارروائیاں روکنے کی درخواست کی۔ ٹرمپ نے دوبارہ نیتن یاہو سے رابطہ کر کے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکا اور ایران کے درمیان معاہدہ اب بھی ممکن ہے اور تہران اس پر دستخط کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ بیانات مشرق وسطیٰ کی جاری تنازعات، ایران - اسرائیل ت fencing اور امریکی سفارتی کوششوں کے تناظر میں اہم ہیں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے حالیہ اسرائیلی حملوں سے پہلے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کو خبردار کیا تھا کہ اگر ایران کے خلاف کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا تو اسرائیل ممکنہ طور پر خود کو تنہا پائے گا۔ ٹرمپ کے مطابق امریکا کو حملوں کے بارے میں آخری لمحے میں اطلاع ملی، کیونکہ اسرائیل نے میزائل روانہ کر دیئے تھے۔ انہوںने دعویٰ کیا کہ ابتدا میں اسرائیل جوابی کارروائی چند روز کے لیے مؤخر کرنے پر تیار تھا تاکہ سفارتی مذاکرات آگے بڑھ سکیں، لیکن بعد میں قیادت نے حملے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اسرائیل کو حملوں کا دائرہ کار محدود رکھنے پر کوشاں تھے اور خطے کے پانچ ممالک (جو امریکا اور ایران کے درمیان ثالثی کے عمل میں شامل ہیں) نے بھی واشنگٹن سے درخواست کی کہ مزید فوجی کارروائی سے روکا جائے۔ ایرانی حکام نے امریکا کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا کہ وہ مزید حملے نہیں کرنا چاہتے اور اسرائیل سے بھی کارروائیاں روکنے کی درخواست کی۔ ٹرمپ نے دوبارہ نیتن یاہو سے رابطہ کر کے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکا اور ایران کے درمیان معاہدہ اب بھی ممکن ہے اور تہران اس پر دستخط کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ بیانات مشرق وسطیٰ کی جاری تنازعات، ایران-اسرائیل ت fencing اور امریکی سفارتی کوششوں کے تناظر میں اہم ہیں
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