ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ایران پر فوجی کارروائی کو لے کر شدید اختلافات
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم بن یامین نیتن یاہو کے درمیان ایران کے خلاف دوبارہ فوجی کارروائی کے معاملے پر گہرے اختلافات سامنے آئے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل ی وزیراعظم بن یامین نیتن یاہو کے درمیان ایران کے خلاف دوبارہ فوجی کارروائی شروع کرنے کے معاملے پر شدید اختلافات سامنے آئے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہفتے کے اختتام پر ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو انتہائی تلخ ثابت ہوئی، جس میں اسرائیل ی جانب سے فوری جارحیت کا مطالبہ اور امریکی جانب سے سفارتی حل کی ترجیح واضح طور پر ابھر کر سامنے آئی۔
ٹیلی فونک گفتگو میں تلخی اور اختلافات
اسرائیلی اخبار یدیعوت احرونوت نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اس بات چیت کے دوران موقف میں کافی دوری محسوس کی گئی۔ ایک ذریعے نے اس گفتگو کو انتہائی جہنم جیسی چیخ و پکار والا قرار دیا، جبکہ دوسری جانب نیتن یاہو کے دفتر نے ان خبروں کو مسترد کرتے ہوئے بے بنیاد قرار دیا۔ تاہم، ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے گفتگو کی تصدیق تو کی لیکن یہ دعویٰ کیا کہ بات چیت جارحانہ یا تلخ نہیں تھی۔Also readUS Treasury chief Bessent moved to military base after Iranian threats, NYT reports
خلیجی ممالک اور امریکہ کا سفارتی موقف
واشنگٹن اور خلیجی ممالک سفارتی حل کو ترجیح دے رہے ہیں، جبکہ عرب اور مسلم ممالک کے رہنما نیتن یاہو کی کوششوں پر تشویش رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو واضح کیا تھا کہ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت سمیت خلیجی اتحادی ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائی کے سخت مخالف ہیں۔ انہوں نے تنازع کے حل کی جانب مثبت پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکا کی جانب سے دوبارہ بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کا امکان کم دکھائی دیتا ہے۔
امریکی حکام کی جانب سے اقتصادی دباؤ کی پالیسی
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے منگل کو کہا کہ واشنگٹن کو فی الحال بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ان کے مطابق ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں اپنا مقصد پورا کر رہیں ہیں۔ روبیو نے واضح کیا کہ امریکا ایران کے خلاف معاشی دباؤ جاری رکھے گا، تاہم اگر تہران نے واشنگٹن کی مقرر کردہ سرخ لکیریں عبور کیں تو امریکی فوج جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے۔
قطر ثالثی اور موجودہ صورتحال کا تجزیہ
دوسری جانب قطر کے ثالثوں نے منگل کو بتایا کہ انہیں واشنگٹن اور تہران دونوں کی جانب سے ابتدائی طور پر مثبت ردعمل موصول ہوا ہے۔ تاہم، کسی حتمی معاہدے کے امکانات کے بارے میں ابھی غیر یقینی صورت حال برقرار ہے۔ امریکا اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران کے خلاف مشترکہ فوجی کارروائی شروع کی تھی، لیکن بعد ازاں سفارتی رابطوں اور واشنگٹن و تہران کے درمیان ایک فریم ورک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے باوجود مذاکرات کسی جامع امن معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔
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