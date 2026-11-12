ٹرمپ کا دعویٰ ایران کے خلاف جنگ جیتنے کا، وینس کو مجرمن کے خلاف کارروائی کی ہدایت
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکا ایران کے خلاف جنگ جیتنے کے مراحل میں ہے۔ انہوں نے نائب صدر جے ڈی وینس کو ڈیموکریٹس کے زیر انتظام شہروں میں جرائم کا مطالعہ کرنے کی ہدایت کی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اس وقت جنگ جیتنے کے مراحل میں موجود ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ ایران کے خلاف فوری فوجی کارروائی سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے یہ باتیں ایک ٹی وی انٹرویو میں دیں، جہاں انہوں نے ایران ی معیشت کی حالت زار اور فوجیوں کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر بھی روشنی ڈالی۔
امریکی موقف اور ایران کی معاشی تباہی
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کو بالکل بے اثر کر دیا ہے، جس کا براہ راست اثر ایرانی معیشت پر پڑا ہے۔ ان کے مطابق ایرانی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے اور وہاں مہنگائی کی شرح 301 فیصد تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایرانی فوجیوں کو ابھی تک تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہیں، جو کہ علاقائی تناؤ کو مزید بڑھانے کا ایک بڑا سبب بن سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ جب چاہے ایران کے خلاف جنگ جیت سکتا ہے اور اس کے پاس اس کے لیے کافی وسائل اور خواہش موجود ہے۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
کیوبا کے ساتھ فوجی کارروائی کا امکان
ایران کے معاملے کے علاوہ، امریکی صدر نے کیوبا کے خلاف مختصر فوجی کارروائی پر غور کرنے کی بھی تصدیق کی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے اظہارِ خیال میں کہا کہ وہ اپنی صدارت سے قبل کیوبا کے معاملے کو حتمی شکل دینا چاہتے ہیں۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ کی فوجی اور سفارتی طاقت کے زور پر اس مسئلے کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اقدام امریکہ کی خارجہ پالیسی میں ایک اہم تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے جس میں علاقائی معاملات میں براہ راست مداخلت کو ترجیح دی جا رہی ہے۔
اسرائیل میں مقبولیت اور سیاسی مقاصد
صدر ٹرمپ نے اسرائیل میں اپنی مقبولیت کے حوالے سے بھی ایک حیرت انگی دعویٰ پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی عوام کے درمیان ان کی مقبولیت کی شرح 99 فیصد ہے، جو کہ ایک غیر معمولی عدد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اسرائیلی عوام چاہیں تو وہ وہاں جا کر وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں۔ یہ بیان امریکہ اور اسرائیل کے درمیان خاص تعلقات کی عکاسی کرتا ہے اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ٹرمپ اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو عالمی سطح پر بڑھانے کے لیے فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔
جے ڈی وینس کو ہدایات اور داخلی پالیسی
ایران اور کیوبا کے بیرونی معاملات سے فاصله لیتے ہوئے، صدر ٹرمپ نے اپنے نائب صدر جے ڈی وینس کو اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے جے ڈی وینس کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی تمام توجہ ڈیموکریٹس کے زیر انتظام شہروں اور ریاستوں میں مبینہ جرائم اور بدعنوانی کے معاملات پر مرکوز کریں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران سے مذاکرات کی فکر چھوڑ دی جائے اور ملکی داخلی معاملات پر خصوصی توجہ دی جائے۔ یہ حکمت عملی امریکی سیاست میں جمہوری اور جمہوریت کے درمیان تقسیم کو ابھارنے کے لیے کی گئی ایک واضح کوشش ہے۔
سیاسی اثرات اور آنے والے دن
ان تمام بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی موجودہ پالیسیاں انتہائی جارحانہ اور نتیجہ خیز ہونے کی امید رکھتی ہیں۔ ایران کے خلاف اقتصادی پابندیوں اور ممکنہ فوجی دباؤ کے تحت ایرانی عوام اور فوج میں عدم اطمینان بڑھ سکتا ہے۔ دوسری طرف، کیوبا اور اسرائیل کے معاملے میں ٹرمپ کے اقدامات علاقائی توازن کو بدل سکتے ہیں۔ جے ڈی وینس کے ذریعے ڈیموکریٹک ریاستوں میں کیا جانے والا جائزہ امریکی اندرونی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ یہ تمام مراحل مستقبل قریب میں امریکہ کی عالمی پوزیشن اور داخلی استحکام کو متاثر کرنے کے حوالے سے اہم ہیں۔
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