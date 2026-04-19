امریکی صدر ٹرمپ کے ایران کی تہذیب کو تباہ کرنے کے دعوے کے جواب میں، سویڈن میں ایرانی سفارت خانے نے ایک ایسی ویڈیو جاری کی ہے جس میں اصفہان کی 400 سالہ قدیم مسجد کی فن تعمیر اور صوتی صلاحیتوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو ایران کی قدیم ثقافت اور اس کے لازوال ورثے کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے، جو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف دیے جانے والے سخت بیان کے بعد ایک نئی بین الاقوامی بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک موقع پر جنگ بندی سے قبل ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک ہی رات میں ایران کی تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ اس جارحانہ اور ناگوار بیان پر ایران کی جانب سے فوری اور بھرپور ردعمل سامنے آیا ہے۔ سویڈن میں قائم ایران ی سفارت خانے نے اس دعوے کے جواب میں ایک انتہائی دلکش اور معلوماتی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جاری کی ہے، جس کا مقصد ایران
کے عظیم الشان تاریخی اور ثقافتی ورثے کو دنیا کے سامنے نمایاں کرنا ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ایران کے شہر اصفہان میں واقع ایک قدیم مسجد پر مرکوز ہے، جس کی تعمیر کا عرصہ تقریباً 400 سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ یہ مسجد نہ صرف اپنے منفرد اور لازوال فنِ تعمیر کے لیے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے بلکہ اس کا ایک منفرد صوتی نظام بھی اسے خاص امتیاز بخشتا ہے۔ اس مسجد کی سب سے حیرت انگیز خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک مخصوص مقام پر کھڑے ہو کر اگر کوئی شخص اذان دے یا بلند آواز میں بات کرے تو اس کی گونج پورے وسیع ہال میں نہایت واضح اور شفاف طریقے سے سنائی دیتی ہے۔ یہ بات اس لحاظ سے بھی قابل ذکر ہے کہ یہ تعمیر اس دور میں ہوئی جب آج کی طرح لاؤڈ اسپیکر یا دیگر جدید صوتی آلات کی سہولت میسر نہیں تھی۔ ویڈیو میں اس فن پارے کی صلاحیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے ایک شخص کو کاغذی نوٹ سیدھا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس کی ہلکی سی آواز بھی مسجد کے اندر گونجتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، یوں اس تاریخی عمارت کی صوتی خوبیوں کا ایک زندہ اور دلکش مظاہرہ پیش کیا گیا ہے۔ یہیں سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر آپ اس مخصوص مقام پر کھڑے ہوں تو کون سے الفاظ کہیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایرانی معماروں کی دانشمندی سے خوبصورتی سے دہرائے جائیں گے؟ دراصل، یہ صرف ایک مسجد کی ویڈیو نہیں بلکہ ایران کی گہری جڑوں والی تہذیب اور اس کے لازوال ثقافتی خزانے کی عکاسی ہے۔ اس کے علاوہ، ایرانی سفارت خانے نے ایک اور ویڈیو بھی منظر عام پر لائی ہے جس میں پہلی صدی عیسوی میں تعمیر ہونے والے ایک قدیم گرجا گھر کی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد یہ باور کرانا ہے کہ ایران کا ورثہ صرف ایک مخصوص مذہب یا ثقافت تک محدود نہیں بلکہ یہ مختلف مذاہب، تہذیبوں اور ادوار کے حامل تاریخی ورثے کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق، ان ویڈیوز کا اجراء دنیا کو یہ واضح پیغام دینے کی کوشش ہے کہ ایران محض ایک ملک نہیں، بلکہ ایک قدیم اور زندہ تہذیب کا حامل خطہ ہے، ایک ایسا ثقافتی ورثہ جس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں اور جسے کسی بھی بین الاقوامی تنازع یا بحث میں کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ویڈیوز ٹرمپ کے بیان کا ایک پرامن، مگر طاقتور اور ثقافتی جواب ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اصل طاقت تہذیبوں کی پائیداری میں پنہاں ہے۔
ایران امریکا ڈونلڈ ٹرمپ اصفہان قدیم مسجد صوتی نظام تہذیب و ثقافت تاریخی ورثہ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
