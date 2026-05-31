ٹرمپ نے ایرانی جوہری معاہدے کے مسودے پر سخت ترامیم کا حکم دیا

ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی میٹنگ میں ایران کے جوہری معاہدے کے مسودے کو سخت اور واضح بنانے کی ہدایت دی، خاص طور پر افزودہ یورینیم اور ہرمز بحری گزرگاہ کے امور پر۔
ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ہونے والی اہم میٹنگ کے دوران ایران کے ساتھ زیرِ گفتگو جوہری معاہدے کے مسودے پر سنگین نظرثانی کا حکم دیا گیا۔ امریکی میڈیا ایگزیوس کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران ی مذاکرات کاروں کی جانب سے پیش کردہ ابتدائی مسودے میں متعدد نکات کو سخت اور واضح بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ خاص طور پر ایران کی افزودہ یورینیم کے ذخائر، اس کے مستقبل کے استعمال اور ممکنہ منتقلی کے طریقہ کار کے بارے میں مزید وضاحتیں مانگی گئیں۔ ٹرمپ کا یہ ماننا ہے کہ واضح شقیں بغیر کسی ابہام کے معاہدے کی کامیابی کی بنیاد بنیں گی اور اس کے بغیر کسی بھی فریق کے لیے بعد میں رد و بدل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی امریکی قیادت نے بحری گزرگاہ ہرمز کی کھولائی اور اس کی بحالی سے متعلق کچھ شقوں کی زبان کو بھی تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ عملی اور مضبوط بن سکیں۔ ایگزیوس کے ساتھ گفتگو کرنے والے ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ٹرمپ نے معاہدے کے مسودے پر نئی تراش خراش کی ہدایت دی اور یہ ترامیم ایران کو بھیج دی گئی ہیں۔ امید ہے کہ تہران کی جانب سے تین دن کے اندر جواب موصول ہوگا۔ اگر دونوں فریق متنازع نکات پر اتفاق کرتے ہیں تو معاہدے کی حتمی شکل بندی صرف ایک ہفتے یا اس سے بھی کم عرصے میں ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ پیشرفت حالیہ کشیدگی کے بعد امریکہ اور ایران کے تعلقات میں سب سے بڑی سفارتی پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ جوہری پروگرام کی تفصیلات اور علاقائی سلامتی کے دیگر معاملات اب بھی مذاکرات کے اہم جزو ہیں اور ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر امریکی حکمت عملی یہ واضح کرتی ہے کہ وہ ایک مضبوط اور قابلِ عمل معاہدے کے ذریعے ایران کے جوہری خطرے کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سمندری راستوں کی بحالی اور خطے کی سکیورٹی کو مستحکم بنانے کے لیے واضح اور پابند شقیں شامل کرنا ضروری سمجھا گیا ہے۔ اگر یہ معاہدہ حتمی شکل اختیار کر لے تو اس کے اثرات نہ صرف دو ممالک کے تعلقات بلکہ مشرق وسطیٰ کے جیوپولیٹیکل توازن پر بھی نمایاں ہوں گے.
