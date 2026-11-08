ٹرمپ کی تصدیق: امریکی فوج کے جزیرہ قشم پر حملے اور ایران سے مذاکرات
ٹرمپ نے جزیرہ قشم پر امریکی حملوں کی تصدیق کی، جبکہ قطر نے ایران امریکا مذاکرات ناکام ہونے کی خبروں کو مسترد کیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جزیرہ قشم پر امریکی فوج ی حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ ٹرمپ نے فلوریڈا کے شہر ویسٹ پام بیچ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے وہاں ایک چھوٹا فضائی دفاعی آلہ بنایا تھا جسے امریکا نے تقریباً پندرہ منٹ، شاید پانچ منٹ میں ناکارہ بنا دیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت کر چکا ہے، تاہم انہوں نے اس پیش رفت کی کوئی تفصیل نہیں بتائی۔
یہ بیان ایرانی سرکاری میڈیا کی اس رپورٹ کے فوراً بعد سامنے آیا کہ آبنائے ہرمز میں واقع جزیرہ قشم کے سوزا علاقے میں دو میزائل حملے ہوئے ہیں۔ آبنائے ہرمز دنیا کے اہم ترین تیل کی ترسیل کے راستوں میں شامل ہے۔ ایرانی براڈکاسٹر آئی آر آئی بی نے ایرانی فوج کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے جزیرہ قشم کے اوپر ایک امریکی ایم کیو نائن ڈرون کو روک کر تباہ کر دیا۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
جزیرہ قشم پر حملوں کی تفصیلات اور امریکی ردعمل
جزیرہ قشم میں دھماکوں کی اطلاعات پر امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ صورتحال نسبتاً پرسکون ہے۔ سینٹ کام مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی کارروائیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے سینٹ کام کے ایک اہلکار نے کہا کہ ادارے کو ان رپورٹس کا علم ہے اور اس سے زیادہ کوئی تبصرہ نہیں کیا جائے گا۔
امریکی میڈیا اداروں کے مطابق پیر کے روز امریکی فوج نے آبنائے ہرمز میں ایسی کارروائیاں کیں جنہیں حکام نے دفاعی حملے قرار دیا۔ اسی دن ایرانی میڈیا نے جزیرہ قشم پر کئی دھماکوں کی اطلاع دی تھی۔ یوں ایک ہی واقعے کے بارے میں امریکی اور ایرانی ذرائع کی رپورٹیں ایک دوسرے سے مختلف دکھائی دیتی ہیں، اور ہر فریق اپنے بیانیے کے مطابق واقعات بیان کر رہا ہے۔
سینٹ کام نے جمعہ کی شب ایکس پر ایک پوسٹ میں ایک اور اعلان بھی کیا۔ اس میں کہا گیا کہ امریکا ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معلومات فراہم کرنے والوں کو بیس ملین ڈالر تک کا انعام اور ممکنہ طور پر نئی جگہ آبادکاری کی پیشکش کر رہا ہے۔ اس معلومات میں جوہری تنصیبات، سازوسامان، متعلقہ افراد بشمول سائنسی برادری، یا ان میں سے کسی کی نقل و حرکت شامل ہے۔
ٹرمپ، قطر اور ایران کے مؤقف میں نمایاں فرق
قطر نے ہفتے کے روز ان رپورٹس کو مسترد کر دیا جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ایسے جھوٹے دعوے صرف ان لوگوں کے مفاد میں ہیں جو جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں اور خطے کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔
قطر کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی نے جمعہ کے روز آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک عوامی انٹرویو کے دوران کہا کہ ثالثی کی کوششیں جاری ہیں تاکہ خطے میں بڑی کشیدگی کو روکا جا سکے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ موجودہ بحران کو حل کیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ان کے مطابق پچھلے کئی ہفتوں سے قطر امریکی انتظامیہ کے ان حکام کے ساتھ کام کر رہا ہے جن کی نیت صورتحال کو قابو میں رکھنے اور اسے ٹھنڈا کرنے کی ہے۔
شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی نے مزید کہا کہ حالات کو بے قابو ہونے سے روکنے میں تہران کی کچھ دانشمند آوازوں کا بھی کردار رہا ہے۔ ٹرمپ نے جمعہ کو کئی بار صحافیوں کو بتایا تھا کہ ان کی انتظامیہ تہران کے نمائندوں سے بات چیت کر رہی ہے۔ تاہم ایرانی حکام کی جانب سے اس بیان کی تفصیلی تصدیق سامنے نہیں آئی، جبکہ امریکی صدر کے مذاکرات میں پیش رفت کے دعوے کی بنیاد بھی ابھی واضح نہیں کی گئی۔
خطے پر ممکنہ اثرات اور مذاکرات کے آئندہ مراحل
جزیرہ قشم آبنائے ہرمز میں واقع ہے، اس لیے وہاں کسی بھی فوجی کارروائی کے اثرات خلیج اور عالمی تیل کی ترسیل پر پڑ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے قطر سمیت خطے کے کئی ممالک ثالثی کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قطری حکام کے مطابق مذاکرات اور ثالثی کا عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک بڑی علاقائی کشیدگی کا خطرہ ٹل نہیں جاتا۔
امریکی سیاست کے تناظر میں بھی یہ واقعات اہم ہیں۔ جمعہ کے حملے اس وقت ہوئے ہیں جب منگل کو امریکا میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ٹرمپ کی ری پبلکن پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرمپ نے ان انتخابی نتائج کا ذمہ دار ایران جنگ کو ٹھہرایا ہے۔ اس لیے آنے والے دنوں میں امریکی پالیسی کا رخ اور ایران کے ساتھ بات چیت کا نتیجہ داخلی سیاست پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔
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