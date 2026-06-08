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ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیراعظم کو ہدایت دی کہ وہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر لانے والے میزائل کے جواب میں فائرنگ نہ کریں

عالم News

ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیراعظم کو ہدایت دی کہ وہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر لانے والے میزائل کے جواب میں فائرنگ نہ کریں
ٹرمپ، اسرائیل، ایران، میزائل، فائرنگ
📆08/06/2026 2:55 am
📰DunyaNews
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امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتنیو کو ہدایت دے دیں گے کہ وہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر لانے والے میزائل کے جواب میں فائرنگ نہ کریں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ایران کے تعلقات کو ہمیشہ ایک الگ معاملہ سمجھا جاتا ہے۔

برشتی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتنیو ہو ہی نہیں کہ وہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر لانے والے میزائل کے جواب میں فائرنگ کرنے کا حکم دے دیں۔ بیروت میں رپورٹر ایکسس کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج (6 جون) کہا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتنیو کو ہدایت دے دیں گے کہ وہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر لانے والے میزائل کے جواب میں فائرنگ نہ کریں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر سے امن معاہدے پر بات چیت کرے گا لیکن اس معاہدے میں لبرانن میں ایک امن معاہدے کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اسرائیل نے آج لبرانن میں ایک حملہ کیا تھا، جو کہ اس سے پہلے کے ہفتے میں امریکہ نے لبرانن میں ایک امن معاہدے کا پلین پیش کیا تھا۔ ایران کے انقلابی گارڈز نے کہا ہے کہ انہوں نے رمت ڈیوڈ ایئر بیس پر حملہ کیا ہے، جو کہ نزارہ کے قریب واقع ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران سے لانے والے میزائل کو پہچان لیا ہے اور انہوں نے ان میزائل کو اپنے دفاعی نظام سے پھنسا لیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے وزیراعظم نیتنیو کو فون پر بات کرے گا اور انہیں ہدایت دے گا کہ وہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر لانے والے میزائل کے جواب میں فائرنگ نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ایران کے تعلقات کو ہمیشہ ایک الگ معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل پر فائرنگ کے جواب میں ایران کے خلاف فائرنگ نہ کرنے کا حکم دے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ایران کے تعلقات کو ہمیشہ ایک الگ معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے وزیراعظم نیتنیو کو فون پر بات کرے گا اور انہیں ہدایت دے گا کہ وہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر لانے والے میزائل کے جواب میں فائرنگ نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ایران کے تعلقات کو ہمیشہ ایک الگ معاملہ سمجھا جاتا ہے.

برشتی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتنیو ہو ہی نہیں کہ وہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر لانے والے میزائل کے جواب میں فائرنگ کرنے کا حکم دے دیں۔ بیروت میں رپورٹر ایکسس کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج (6 جون) کہا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتنیو کو ہدایت دے دیں گے کہ وہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر لانے والے میزائل کے جواب میں فائرنگ نہ کریں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر سے امن معاہدے پر بات چیت کرے گا لیکن اس معاہدے میں لبرانن میں ایک امن معاہدے کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اسرائیل نے آج لبرانن میں ایک حملہ کیا تھا، جو کہ اس سے پہلے کے ہفتے میں امریکہ نے لبرانن میں ایک امن معاہدے کا پلین پیش کیا تھا۔ ایران کے انقلابی گارڈز نے کہا ہے کہ انہوں نے رمت ڈیوڈ ایئر بیس پر حملہ کیا ہے، جو کہ نزارہ کے قریب واقع ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران سے لانے والے میزائل کو پہچان لیا ہے اور انہوں نے ان میزائل کو اپنے دفاعی نظام سے پھنسا لیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے وزیراعظم نیتنیو کو فون پر بات کرے گا اور انہیں ہدایت دے گا کہ وہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر لانے والے میزائل کے جواب میں فائرنگ نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ایران کے تعلقات کو ہمیشہ ایک الگ معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل پر فائرنگ کے جواب میں ایران کے خلاف فائرنگ نہ کرنے کا حکم دے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ایران کے تعلقات کو ہمیشہ ایک الگ معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے وزیراعظم نیتنیو کو فون پر بات کرے گا اور انہیں ہدایت دے گا کہ وہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر لانے والے میزائل کے جواب میں فائرنگ نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ایران کے تعلقات کو ہمیشہ ایک الگ معاملہ سمجھا جاتا ہے

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ٹرمپ، اسرائیل، ایران، میزائل، فائرنگ

 

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