امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر بغیر حتمی فیصلے کے جاری رہنے والا اجلاس، بحری ناکہ بندی کے ختم ہونے کا اعلان، اور مستقبل کے مذاکرات کی ضرورت پر تفصیلی رپورٹ۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے مذاکرات میں کامیابی کا فیصلہ نه کر سکنے کی وجہ سے ایک اہم موڑ کا سامنا کیا۔ نیویارک ٹائمز کے مطابق، وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ٹرمپ کی قیادت میں تقریباً دو گھنٹے تک ایک گہرا اور سخت اجلاس جاری رہا۔ اس دوران بیان کیا گیا کہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ تجزیہ کے لیے رکھا گیا تھا، اس پر کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہ آیا اور مذاکرات بغیر کسی واضح فیصلے کے ختم ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس نے اس سچویشن روم کے اختتام کی تصدیق کی لیکن مزید تفصیل جاری نہیں کی۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم ہو چکی ہے اور وہ کہا کہ وہ جہاز جو ابھنے کے ہرمز سٹریٹ میں پھنسے ہوئے تھے، اب دوبارہ اپنے سفر پر نکل سکتے ہیں۔ ان کی یہ حثیت امریکی بحریہ کی کارروائی کو عظیم قرار دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اقدامات عالمی تجارت اور توانائی کی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھے۔ تاہم، اس دوران کئی میڈیا رپورٹس نے کھیل کے غیر رسمی پہلوؤں پر روشنی ڈالی، جیسے کہ ایران ی قیادت کے ساتھیوں کے خلاف مالیاتی دھوکہ دہی کے الزامات اور عالمی سرمایہ کاروں کے لیے خفیہ راز۔ ان کی عدم کامیابی کے بعد کئی وسائل نے خبردار کیا کہ معاہدہ کی صورت میں آئندہ کے لیے مذاکراتی میز پر نہیں بلکہ فوجی قوت پر منحصر ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد، صدر ٹرمپ کے عملے نے واضح کیا کہ وہ مستقبل میں مصر کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مگر بچوں اور ترک تعلیمی اداروں کے لیے مسائل کو حل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ اس انتخابات کے بعد کا دورانیہ امریکہ، ایران ، اور عالمی برادری کے لیے ایک نمایاں دشواری کا مرحلہ ہوگا، جسے مزید تجزیہ اور اصلاحات کی ضرورت ہوگی.
