ٹرمپ کا ایران بمباری میں تاخیر کا اعلان، قطری سفارتکار نے ایران کا دورہ کیا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں تاخیر کا اعلان، جبکہ قطری، پاکیستانی، روسی اور چینی سفارتکار ثالثی کی کوششیں تیز کر رہے ہیں۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کو دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں فیصلہ کرنے میں کوئی عجلت نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ اس دوران قطر ، پاکستان، روس اور چین کی جانب سے ثالثی کی کوششیں انتہائی تیز ہو گئی ہیں۔
سفارتی دباؤ اور ایران کی اقتصادی صورتحال
پیر کے روز اخبار ایگزیکس (Axios) کے ساتھ ایک فون انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی انتظامیہ آخر کار کوئی اقدام کرے گی، لیکن ابھی مذاکرات کو مزید وقت دیا جا رہا ہے۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی دباؤ کی وجہ سے ایران کی معیشت شدید طور پر کمزور ہو چکی ہے اور وہاں مالیاتی مشکلات، ایندھن کی قلت اور عوامی ناراضگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ ایران کی طرف سے واشنگٹن کے ساتھ معاہدے پر پہنچنے کا دباؤ بڑھ رہا ہے، حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو معاہدہ چاہیے لیکن وہ اتنی جلدی نہیں کر رہا جتنا امریکہ امید کر رہا تھا۔
قطر کی ثالثی اور تین ممکنہ حکمت عملیاں
مقامی ذرائع کے مطابق قطری ثالث علی الثوادی پیر کے روز تہران گئے تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات شروع کرنے کے لیے اعتماد کی تعمیر کے تین دنوں کے منصوبے پر بحث کر سکیں۔
امریکی انتظامیہ ایران کے معاملے پر تین مختلف حکمت عملیوں پر غور کر رہی ہے جن میں سفارتی حل، فوجی کارروائی اور معاشی دباؤ شامل ہیں۔
وائس پریزیڈنٹ جے ڈی ونس اور سفارتی نمائندہ اسٹیو وٹکوف سفارتی حل کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ وزیرِ دفاع پیٹ ہیگسیٹ اور اسرائیلی وزیرِ اعظم بنیامین نتن یاہو فوجی کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
روس اور چین کا کردار اور ایران کا موقف
روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے ایران کے سیکرٹری برائے سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل محسن رضائی سے پیر کے روز بات کی اور روس نے ممکنہ نیوکلیئر معاہدے میں حصہ لینے کی پیشکش کی ہے۔
چین نے بھی واشنگٹن اور تہران سے براہ راست مذاکرات کا آغاز کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے سفارتی تبادلے میں تیزی کی تصدیق کی ہے۔
ایرانی صدر مسعود پیروشکیان نے واضح کیا کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہٰ نے حکومت کو سفارتی حل کے لیے اختیارات دیے ہیں، لیکن انہوں نے فوجی کارروائی کے متبادل کی بھی وارننگ دی ہے۔
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