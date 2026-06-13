ٹرمپ اور پاکستان کے درمیان مشرق وسطیٰ امن معاہدے کا متوقع دستخط، ایران کا اس پر شدید اعتراض

امریکی صدر ٹرمپ اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ ختم کرنے کے لیے ابتدائی امن معاہدہ اتوار کو دستخط کیا جائے گا۔ ایران نے اس کے فوری ہونے پر شک و تردید کا اظہار کیا اور مذاکرات کے وقت اور شرائط پر ہچکچاہٹ دکھائی۔ معاہدے میں بحر الحریر کی بحالی، امریکی بحری پابندی کا خاتمہ اور ایران کے منجمد اثاثوں کی ریلیف کے تصورات شامل ہیں، جبکہ اسرائیل اس عمل میں شامل نہیں ہوگا۔
دبئی/واشنگٹن (رائٹر) - امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے سفارتکار نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک ابتدائی معاہدہ اتوار (آج) دستخط کیا جائے گا، تاہم ایران نے اس دستخط کے فوراً ہونے پر شدید اعتراض کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے بیان کیا کہ دونوں فریقین نے امن کے فریم ورک پر اتفاق کیا ہے اور اسلام آباد اتوار کو الیکٹرانک دستخط کیلئے تیاریاں کر رہا ہے، جس کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح پر مزید گفت و شنید جاری رکھی جائے گی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ایران کے ساتھ یہ معاہدہ اتوار کو دستخط ہوگا اور اس کے فوراً بعد بحر الحریر میں موجود اہم تیل کے راستے کو "تمام کیلئے کھولا جائے گا"۔ ایران کی خارجہ وزارت کے ترجمان اسماعیل باگئی نے ہفتے کی صبح اس دستخط کی تاریخ پر تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ "ہمیں اصل تاریخ کا انتظار کرنا ہوگا، اگرچہ یہ کل نہیں ہوگا۔ آئندہ چند دنوں میں اس کے ہونے کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسری جانب کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے ہمیں اس عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے محتاط رہنا ہوگا۔" ایک امریکی عہدیدار نے اس بارے میں مزید وضاحت سے گریز کیا لیکن کہا کہ "یہ ایک عظیم اور مضبوط معاہدہ ہے۔" یہ پہلی بار نہیں ہے کہ دو جانب ابتدائی معاہدے کے قریب پہنچ چکی ہیں؛ گزشتہ ہفتے کے آغاز میں امریکی-اسرائیلی حملوں کے ساتھ جنگ نے عالمی توانائی کی قیمتوں کو بہت بڑھا دیا تھا اور ایران و لیبنان میں ہزاریوں کی جانیں لے لی تھیں، جہاں اسرائیل اور ایران کے ہمسفر حیزبولا نے شدید ٹکراؤ کیا تھا۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق، امریکی امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے متعدد یک طرفہ حملے والے ڈرونز کو ہرآمدِ جنگی براۓ بحر الحریر پر جھٹک دیا، جنہیں تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ سمجھا گیا۔ اس کے بعد امریکی فوج نے اعلان کیا کہ بحر الحریر ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ تجویز کردہ یادداشتِ مفاہمت کے تحت صرف بحر الحریر کو دوبارہ کھولنا ہی نہیں، بلکہ امریکی بحری پابندی کو بھی ختم کرنا شامل ہے۔ اس کے بدلے میں ایران کے منجمد اثاثوں کی درجنوں ارب ڈالر کی رہائی اور آئل ایکسپورٹ پر پابندیوں کی معافی تجویز کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 60 دن کے اندر ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت کی جائے گی جس کے نتیجے میں اعلیٰ تغلیق یافتہ یورین کو تباہ اور ہٹا دیا جائے گا۔ تاہم ایران کے سفیر عباس عارقی نے کہا کہ ایران ایٹمی پروگرام کو مکمل طور پر ختم نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کو پتلا شکل میں برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ مزید یہ کہ اس معاہدے میں ممکنہ جنگی ہرجانے اور ایران کے میزائل پروگرام پر امریکی قدیم مطالبات کو ختم کرنا شامل ہوسکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نتنیاہو نے واضح کردیا کہ اسرائیل اس معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا اور وہ لبنان میں امریکی دباؤ کے تحت فوجی کارروائیوں میں کٹوتی کے خلاف ہے۔ عارقی نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت لبنان میں جنگ ختم ہوگی اور اس سے اسرائیل کو براہِ راست متاثرہ علاقوں سے نکلنے کا اشارہ ملتا ہے، لیکن اسرائیل کے دفاعی وزیر نے اس کے برعکس موقف اختیار کیا اور اپنی عملی آزادی برقرار رکھنے کا دعویٰ کیا۔ اس کے ساتھ ہی عالمی سات ممبرز کے ممالک کے لیے اس خطے میں مائن مین ہٹانے کی بھی امیدیں پیدا ہوئیں۔ اس دوران، جنگ کے پہلے دن ایران کے عالی منصب آیت اللہ علی خامنہ ای کی پوری تواریخ میں پہلی بار ایئر اسٹریک سے وفات ہو گئی اور ان کی جائیدہ پر ان کا بیٹا مجتبیٰ نے عہدہ سنبھالا.
دبئی/واشنگٹن (رائٹر) - امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے سفارتکار نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک ابتدائی معاہدہ اتوار (آج) دستخط کیا جائے گا، تاہم ایران نے اس دستخط کے فوراً ہونے پر شدید اعتراض کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے بیان کیا کہ دونوں فریقین نے امن کے فریم ورک پر اتفاق کیا ہے اور اسلام آباد اتوار کو الیکٹرانک دستخط کیلئے تیاریاں کر رہا ہے، جس کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح پر مزید گفت و شنید جاری رکھی جائے گی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ایران کے ساتھ یہ معاہدہ اتوار کو دستخط ہوگا اور اس کے فوراً بعد بحر الحریر میں موجود اہم تیل کے راستے کو "تمام کیلئے کھولا جائے گا"۔ ایران کی خارجہ وزارت کے ترجمان اسماعیل باگئی نے ہفتے کی صبح اس دستخط کی تاریخ پر تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ "ہمیں اصل تاریخ کا انتظار کرنا ہوگا، اگرچہ یہ کل نہیں ہوگا۔ آئندہ چند دنوں میں اس کے ہونے کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسری جانب کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے ہمیں اس عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے محتاط رہنا ہوگا۔" ایک امریکی عہدیدار نے اس بارے میں مزید وضاحت سے گریز کیا لیکن کہا کہ "یہ ایک عظیم اور مضبوط معاہدہ ہے۔" یہ پہلی بار نہیں ہے کہ دو جانب ابتدائی معاہدے کے قریب پہنچ چکی ہیں؛ گزشتہ ہفتے کے آغاز میں امریکی-اسرائیلی حملوں کے ساتھ جنگ نے عالمی توانائی کی قیمتوں کو بہت بڑھا دیا تھا اور ایران و لیبنان میں ہزاریوں کی جانیں لے لی تھیں، جہاں اسرائیل اور ایران کے ہمسفر حیزبولا نے شدید ٹکراؤ کیا تھا۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق، امریکی امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے متعدد یک طرفہ حملے والے ڈرونز کو ہرآمدِ جنگی براۓ بحر الحریر پر جھٹک دیا، جنہیں تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ سمجھا گیا۔ اس کے بعد امریکی فوج نے اعلان کیا کہ بحر الحریر ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ تجویز کردہ یادداشتِ مفاہمت کے تحت صرف بحر الحریر کو دوبارہ کھولنا ہی نہیں، بلکہ امریکی بحری پابندی کو بھی ختم کرنا شامل ہے۔ اس کے بدلے میں ایران کے منجمد اثاثوں کی درجنوں ارب ڈالر کی رہائی اور آئل ایکسپورٹ پر پابندیوں کی معافی تجویز کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 60 دن کے اندر ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت کی جائے گی جس کے نتیجے میں اعلیٰ تغلیق یافتہ یورین کو تباہ اور ہٹا دیا جائے گا۔ تاہم ایران کے سفیر عباس عارقی نے کہا کہ ایران ایٹمی پروگرام کو مکمل طور پر ختم نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کو پتلا شکل میں برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ مزید یہ کہ اس معاہدے میں ممکنہ جنگی ہرجانے اور ایران کے میزائل پروگرام پر امریکی قدیم مطالبات کو ختم کرنا شامل ہوسکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نتنیاہو نے واضح کردیا کہ اسرائیل اس معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا اور وہ لبنان میں امریکی دباؤ کے تحت فوجی کارروائیوں میں کٹوتی کے خلاف ہے۔ عارقی نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت لبنان میں جنگ ختم ہوگی اور اس سے اسرائیل کو براہِ راست متاثرہ علاقوں سے نکلنے کا اشارہ ملتا ہے، لیکن اسرائیل کے دفاعی وزیر نے اس کے برعکس موقف اختیار کیا اور اپنی عملی آزادی برقرار رکھنے کا دعویٰ کیا۔ اس کے ساتھ ہی عالمی سات ممبرز کے ممالک کے لیے اس خطے میں مائن مین ہٹانے کی بھی امیدیں پیدا ہوئیں۔ اس دوران، جنگ کے پہلے دن ایران کے عالی منصب آیت اللہ علی خامنہ ای کی پوری تواریخ میں پہلی بار ایئر اسٹریک سے وفات ہو گئی اور ان کی جائیدہ پر ان کا بیٹا مجتبیٰ نے عہدہ سنبھالا
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