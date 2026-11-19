ٹرمپ، شی اور پوتن کی شینزن میں تاریخی ملاقات اور عالمی امن کے نئے امکانات
امریکہ، چین اور روس کے صدور نے شینزن میں تاریخی ملاقات کی۔ جوہری ہتھیاروں، ایران، یوکرین اور توانائی کے تحفظ پر اہم تبادلہ خیال کیا گیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ، چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن نے چین کے شہر شینزن میں اپنی پہلی باضابطہ سہ فریقی ملاقات مکمل کی۔ اس تاریخی تقریب کا دورانیہ ایک گھنٹے سے زائد رہا جبکہ بعض ذرائع نے اسے تقریباً 90 منٹ بتایا۔ عالمی طاقتوں کے ان تینوں رہنماؤں کی اس غیرمعمولی بیٹھک میں بین الاقوامی امن، علاقائی تنازعات اور جوہری عدم تشدد کے اہم پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔
جوہری ہتھیاروں کی کنٹرول پر تینوں رہنماؤں کی تجاویز
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ امریکا، روس اور چین جوہری ہتھیاروں کی تعداد کم کرنے اور ان کے استعمال کے خطرات کو محدود کرنے میں غیرمعمولی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس ملاقات کو تاریخ ساز قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی امن کے لیے اہم مواقع سے فائدہ اٹھانا انتہائی ضروری ہے۔ ٹرمپ نے ایران کے معاملے اور جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کو خاص اہمیت دی۔Also readBOL Network Fire Incident: Statement on Studio Damage
چینی صدر شی جن پنگ نے جوہری ہتھیاروں پر جامع پابندی عائد کرنے اور انہیں مکمل طور پر ختم کرنے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جوہری جنگ نہ تو جیتی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسے کبھی لڑا جانا چاہیے۔ شی جن پنگ نے جوہری جنگ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے تنازعات کے حل کے لیے سفارت کاری، باقاعدہ اعلیٰ سطحی رابطوں اور بحرانوں کے دوران مؤثر رابطہ کاری کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ تینوں ممالک پر عالمی امن اور سلامتی برقرار رکھنے کی مشترکہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ان کے مطابق ملاقات میں عالمی اور علاقائی تعلقات کے ساتھ توانائی کے تحفظ پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ پوتن کی توجہ یوکرین جنگ کے خاتمے اور اس سے متعلق امور پر مرکوز رہی۔
ایران اور یوکرین تنازعات پر تبادلہ خیال
رپورٹس کے مطابق ایران اور یوکرین کی جنگیں ملاقات کے اہم موضوعات میں شامل تھیں۔ ٹرمپ نے ایران کے معاملے پر بات چیت کی جبکہ پوتن نے یوکرین جنگ کے خاتمے پر زور دیا۔ شی جن پنگ نے بڑی طاقتوں کے درمیان تعاون اور مستحکم توانائی کی فراہمی کو بھی اہم قرار دیا۔ تینوں رہنماؤں نے خطے کے اہم چیلنجز کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت پر اتفاق کیا۔
مستقبل کی ممکنہ پیش رفت اور تجزیاتی جائزہ
تینوں عالمی رہنماؤں کی اس تاریخی ملاقات کے بعد تاحال کسی بڑے معاہدے یا ٹھوس پیش رفت کا باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا۔ مبصرین کے مطابق تینوں ممالک کے مفادات اور ترجیحات میں اختلافات کے باعث جوہری ہتھیاروں، ایران اور یوکرین جیسے پیچیدہ معاملات پر فوری اتفاق رائے آسان نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود امریکا، چین اور روس کے صدور کا ایک ہی میز پر بیٹھنا عالمی سفارت کاری میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ملاقات کے نتائج سے متعلق مزید تفصیلات تینوں حکومتوں کے باضابطہ بیانات کے بعد سامنے آسکیں گی۔
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