ٹرمپ کا ایران پر سخت موقف، آبنائے ہرمز کے حوالے سے تشویش کا اظہار

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں سختی برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے اور تہران کو امریکہ کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کی بندش کے امکان پر تشویش کا اظہار کیا، جبکہ طبی تحقیق اور ادویات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے اہم اصلاحات کا اعلان بھی کیا۔
وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کے دوران، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے اپنے سخت موقف کو دہرایا، یہ کہتے ہوئے کہ تہران امریکہ کو بلیک میل نہیں کر سکتا اور واشنگٹن جاری مذاکرات میں اپنا مضبوط موقف برقرار رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے، تاہم انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کرنے پر غور کر سکتا ہے، جو علاقائی استحکام کے لیے خطرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ایک ایگزیکٹو آرڈر پر
دستخط کرنے کی تقریب کے دوران یہ ریمارکس دیئے۔ اس تقریب میں، جس میں انہوں نے خود کو "سب سے عظیم" قرار دیا، انہوں نے طبی تحقیق اور علاج تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کا اعلان کیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ادویات کی قیمتوں کو کم کرنے میں کامیاب رہا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ قیمتیں 50 سے 80 فیصد تک کم ہوئی ہیں۔ انہوں نے صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں مسلسل بہتری لانے کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ صدر نے منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کی کامیابیوں کو بھی بیان کیا، اور کہا کہ ملک بھر میں اسمگلروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ، امریکی صدر نے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ $50 ملین کی سرمایہ کاری ایک خاص مادے، Ibogaine، پر تحقیق کے لیے مختص کی گئی ہے۔ اس مادے کا مطالعہ طبی استعمال کے ممکنہ فوائد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدام طبی تحقیق کے شعبے میں صدر ٹرمپ کی دلچسپی اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو بہتر بنانے کے ان کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ صدر نے امید ظاہر کی کہ یہ سرمایہ کاری نئے علاج دریافت کرنے اور مریضوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ انہوں نے دوبارہ اس بات پر زور دیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن علاقائی سلامتی کے بارے میں ان کے خدشات برقرار ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش کا امکان خطے کے لیے ایک اہم اقتصادی اور اسٹریٹجک چیلنج پیش کر سکتا ہے، اور امریکہ اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ دو طرفہ بیان، ایران کے ساتھ جاری تناؤ اور داخلی صحت پالیسیوں پر ان کی توجہ دونوں کو ظاہر کرتا ہے
