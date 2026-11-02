ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ایران پر گفتگو، فوجی کارروائی پر غور
صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے درمیان ایران مذاکرات اور ممکنہ فوجی کارروائی پر فون پر تفصیلی بات چیت ہوئی، جس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل ی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے درمیان ہفتے کے روز ایک فون کال ہوئی، جس میں ایران کے ساتھ جاری امریکی مذاکرات اور ممکنہ فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کے امکان پر بات کی گئی۔ امریکی اور اسرائیل ی ذرائع کے مطابق یہ گفتگو کھل کر اور دو ٹوک انداز میں ہوئی۔ اس بارے میں وائٹ ہاؤس یا نیتن یاہو کے دفتر نے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔
یہ بات چیت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب نیتن یاہو امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کے بعد ایران کے خلاف فوری فوجی کارروائی کے حق میں ہیں۔ انتخابات منگل کے روز ہوئے تھے۔ دوسری جانب ٹرمپ اس وقت سفارتی مذاکرات جاری رکھنے کے حق میں ہیں، جس پر اسرائیل میں تشویش پائی جاتی ہے۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
ایران مذاکرات پر امریکہ اور اسرائیل کا اختلاف
ایک اسرائیلی ذریعے نے اس گفتگو کو سخت قرار دیا، جبکہ ایک امریکی ذریعے نے اسے براہ راست اور واضح بات چیت کہا۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ایران کے مستقبل اور مذاکرات کے نتائج پر مختلف آرا سامنے آئیں۔
ٹرمپ اس وقت بظاہر جلدی میں نہیں ہیں اور سفارتی راستے کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فوری کارروائی کے مطالبے نے واشنگٹن کے اندر اور باہر بحث کو مزید گرم کر دیا ہے۔
ہفتے کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ٹھیک چل رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں کوئی خاص جلدی نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ ایران معاہدے میں دلچسپی رکھتا دکھائی دیتا ہے۔
ٹرمپ نے ایرانی حکام کی قابل اعتمادی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ماضی میں ایران معاہدے کر کے بعد میں ان سے پیچھے ہٹ چکا ہے۔ اس تناظر میں امریکی حکمت عملی میں احتیاط اور تیاری دونوں شامل ہیں۔
فوجی کارروائی اور ماضی کے آپریشن
ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی ابھی زیر غور ہے۔ انہوں نے خاص طور پر پکیکس ماؤنٹین کا ذکر کیا، جسے ایک مشتبہ زیر زمین جوہری تنصیب قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق اس کارروائی کی منصوبہ بندی پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے۔
ٹرمپ کی یہ پالیسی سفارتی اور فوجی دونوں راستوں کو ساتھ ساتھ آگے بڑھانے کی حکمت عملی ہے۔ اس سے قبل جون 2025 میں آپریشن مڈنائٹ ہیمر اور فروری میں آپریشن ایپک فیوری کے دوران بھی اسی طرز عمل کو اپنایا گیا تھا۔
امریکی انتظامیہ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ وسط مدتی انتخابات کے بعد بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کے امکان کے لیے بھی تیاری جاری ہے۔ یہ دوہری حکمت عملی خطے میں کشیدگی کے تناظر میں اہم سمجھی جا رہی ہے۔
قطر میں جاری سفارتی کوششیں
گزشتہ ہفتے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایرانی قومی سلامتی کے سربراہ محسن رضائی کو ایک خط بھیجا تھا، جس میں مذاکرات دوبارہ شروع کرنے میں دلچسپی ظاہر کی گئی۔ یہ کئی مہینوں میں ایران کے ساتھ امریکہ کا اعلیٰ ترین سطح کا رابطہ تھا۔
دوسری جانب قطر میں ثالث اتوار کے روز مسلسل تیسرے دن ایرانی حکام سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ان مذاکرات کا مقصد ایسا معاہدہ تیار کرنا ہے جس کے تحت واشنگٹن اور تہران کے درمیان براہ راست بات چیت بحال ہو سکے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ابھی تک کوئی معاہدہ طے نہیں پایا۔ ان کے مطابق پیش رفت اس بات پر منحصر ہے کہ امریکہ ایران کے زیر التوا سوالات کا جواب دیتا ہے یا نہیں۔
عباس عراقچی نے امید ظاہر کی کہ دوسرا فریق سفارت کاری کو دیگر راستوں پر ترجیح دے گا۔ یہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ واشنگٹن ایک طرف مزید مذاکرات اور دوسری طرف ممکنہ فوجی کارروائی کی تیاری کے درمیان توازن تلاش کر رہا ہے۔
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