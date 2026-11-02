ٹرمپ کا ایران کے خلاف بمباری میں تاخیر اور ثالثی کوششوں کی تائید
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں تاخیر کا اعلان کیا ہے جبکہ قطر، پاکستان، روس اور چین ثالثی کے لیے کوششیں تیز کر رہے ہیں۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کو دوبارہ شروع کرنے کے حتمی فیصلے میں کوئی جلدی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اہم بیان اتوار کے روز جاری ہوا جب کہ علاقائی طاقتوں کی جانب سے سفارتی حل کی کوششیں عروج پر ہیں۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ حتمی طور پر اقدام کرے گا لیکن فی الحال مذاکرات کو مزید وقت دینے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔
امریکہ کی سفارتی حکمت عملی اور ثالثی کوششیں
قطر کے سفارت کار علی الثوادی اتوار کو تہران پہنچے تاکہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کی بحالی کے لیے اعتماد کے اقدامات پر بات چیت کی جا سکے۔ ذرائع کے مطابق قطر کی جانب سے تیار کردہ ڈرافٹ معاہدے میں تین دن کا ایک جامع اقدامات کا منصوبہ شامل ہے جو تنازعہ کے خاتمے کا راستہ ہموار کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک ٹیلی فون انٹرویو میں کہا کہ امریکی دباؤ کی وجہ سے ایران کی معیشت شدید کمزور ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہاں ایندھن کی قلت اور عوامی عدم اطمینان میں اضافہ ہوا ہے۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
امریکی کابینہ میں تین متبادل حکمت عملیاں
امریکی انتظامیہ کے اندر ایران کے مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے تین مختلف حکمت عملیوں پر غور کیا جا رہا ہے جس میں مختلف اہم عہدیداران مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ جی ڈی ونس اور وائٹ ہاؤس کے خاص سفیر اسٹیو وٹکوف سفارتی حل کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ فوجی کارروائی صورتحال کو بہتر نہیں بنائے گی۔
دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگیتھ نئی فوجی کارروائی کا خواہاں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ایران پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا متبادل اقتصادی دباؤ کو برقرار رکھنا ہے جس کی حمایت ٹریژری سیکرٹری سکٹ بیسنٹ، سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان رٹ کلف اور ریاستی سیکرٹری مارکو روبیو کر رہے ہیں۔ رٹ کلف کا کہنا ہے کہ مسلسل اقتصادی دباؤ ایران کو مزید سمجھوتوں پر مجبور کر سکتا ہے۔
ایران اور دیگر عالمی طاقتوں کا ردعمل
ایرانی حکام نے بھی سفارتی حل کے امکان کے حوالے سے محتاط خوشگواوری کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے حکومت کو سفارتی مذاکرات کے لیے اختیارات دیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تصدیق کی ہے کہ قطر اور پاکستان اہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
عراقچی نے واضح کیا کہ تہران نے اپنی شرائط پیش کر دی ہیں اور براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ فوجی کارروائی کرتا ہے یا دھوکہ دیتی ہے تو ایران سخت جواب دے گا۔ انہوں نے مذاکرات کی بحالی کو امریکی جانب سے خلیج فارس کے تنگ پانیوں کی بحالی کی شرائط کی قبولیت سے جوڑا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بھی ایران کے قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی سے بات چیت کی ہے اور روس نے ایران کے یورینیم کے ذخائر کو سنبھالنے کے منصوبے کی پیشکش کی ہے۔
معاشی اثرات اور مستقبل کا نقطہ نظر
صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے بیان میں بتایا کہ تیل کی قیمتوں میں تیزی سے گراوٹ آئی ہے کیونکہ مارکیٹ کے شرکاء امن معاہدے کی توقع کر رہے ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ جی ڈی ونس نے تصدیق کی کہ انتظامیہ نے فوجی کارروائی کے حوالے سے کوئی سخت مدت مقرر نہیں کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کا بنیادی مقصد ایران کے ایٹمی پروگرام کی بحالی کو روکنا ہے اور کسی بھی معاہدے میں سخت اور قابلِ تصدیق ضمانتیں شامل ہونی چاہئیں۔
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