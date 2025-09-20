ٹرمپ نے امریکی جنوبی کمانڈ کے علاقے میں منشیات بردار جہاز پر حملے کا اعلان کیا

صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایک ایسے جہاز پر حملہ کیا جو منشیات لے جا رہا تھا، یہ حملہ امریکی جنوبی کمانڈ کے علاقے میں کیا گیا۔
واشنگٹن (رائٹرز) - صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو کہا کہ امریکہ نے ایک ایسے جہاز پر حملہ کیا ہے جو ان کے مطابق منشیات لے جا رہا تھا، یہ حملہ امریکی جنوبی کمانڈ کے ذمہ داری کے علاقے میں کیا گیا، جو اس خطے میں امریکہ کی تازہ ترین کارروائی ہے۔ تازہ ترین حملہ - مبینہ منشیات کی ترسیل کے خلاف کم از کم تیسرا حملہ - جنوبی کیریبین میں امریکی فوج ی طاقت میں اضافے کے درمیان ہوا ہے۔ ہفتہ کے روز پورٹو ریکو میں پانچ ایف-35 طیاروں کو اترتے ہوئے دیکھا گیا جب ٹرمپ انتظامیہ نے 10 اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کو اس طاقت میں
شامل ہونے کا حکم دیا۔ جمعہ کو ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں، ٹرمپ نے کہا کہ پینٹاگون نے ان کے احکامات پر حملہ کیا، جس میں 'جہاز پر سوار 3 مرد دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔' 'انٹیلی جنس نے تصدیق کی کہ جہاز غیر قانونی منشیات کی اسمگلنگ کر رہا تھا، اور امریکیوں کو زہر دینے کے راستے پر ایک معروف منشیات کی اسمگلنگ کے راستے سے گزر رہا تھا۔' امریکی جنوبی کمانڈ (SOUTHCOM) امریکی فوج کی جنگی کمانڈ ہے جس میں جنوبی اور وسطی امریکہ اور کیریبین کے 31 ممالک شامل ہیں۔ ٹرمپ نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا لیکن ایک منٹ کی فضائی ویڈیو پوسٹ کی جس میں ایک جہاز کی دو سائیڈ بائی سائیڈ ویڈیوز دکھائی گئی تھیں، ایک رنگ میں اور ایک بلیک اینڈ وائٹ میں، جیسا کہ یہ پانی میں حرکت کر رہا تھا۔ تقریباً آدھے راستے میں، ایسا لگتا ہے کہ جہاز کو کم از کم ایک گولے سے نشانہ بنایا گیا اور پھر دھماکہ ہوا۔ ویڈیو جہاز کے پانی میں آگ لگنے کے واحد فضائی زاویہ کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ ایف-35 کے علاوہ، خطے میں کم از کم سات امریکی جنگی جہاز ہیں، نیز ایک جوہری طاقت سے چلنے والا آبدوز بھی ہے۔ امریکی فوج نے اس ہفتے کے شروع میں جنوبی کیریبین میں ایک حملہ کیا، جس میں مبینہ وینزویلا کے منشیات مافیا کے جہاز کو نشانہ بنایا گیا جو امریکہ جا رہا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پہلے دو حملوں کے بارے میں بہت کم معلومات فراہم کی ہیں، حالانکہ امریکی قانون سازوں نے حکومت سے اس کارروائی کو جائز قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ 2 ستمبر کو ہونے والے پہلے حملے میں ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا جس میں مبینہ طور پر وینزویلا کے گینگ ٹرین ڈی اراگوا کے ارکان سوار تھے۔ وینزویلا کی حکومت، جو کہتی ہے کہ اس نے منشیات کی اسمگلنگ سے نمٹنے اور ملک کے دفاع کے لیے دسیوں ہزار فوجیوں کو تعینات کیا ہے، نے کہا ہے کہ پہلے حملے میں مارے جانے والے کسی بھی شخص کا تعلق ٹرین ڈی اراگوا سے نہیں تھا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے بار بار الزام لگایا ہے کہ امریکہ انہیں اقتدار سے ہٹانے کی امید کر رہا ہے۔ واشنگٹن نے گزشتہ ماہ مادورو کی گرفتاری کے لیے معلومات دینے والے کو 50 ملین ڈالر کا انعام دوگنا کر دیا، ان پر منشیات کی اسمگلنگ اور مجرمانہ گروہوں سے تعلقات کا الزام لگایا، جس کی مادورو تردید کرتے ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹھ نے پورٹو ریکو کے قریب ایک جنگی جہاز پر موجود ملاحوں اور میرینز کو بتایا کہ انہیں تربیت کے لیے کیریبین میں تعینات نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انہیں منشیات مخالف ایک اہم مشن کی 'فرنٹ لائنز' پر بھیجا گیا ہے۔ مشتبہ منشیات کے جہاز کو قبضے میں لینے اور عملے کو گرفتار کرنے کے بجائے اسے تباہ کرنے کا فیصلہ انتہائی غیر معمولی ہے۔ امریکی آئین کے تحت، جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار کانگریس کے پاس ہے، لیکن صدر مسلح افواج کے کمانڈر انچیف ہیں اور دونوں جماعتوں کے صدور نے کانگریس کی منظوری کے بغیر بیرون ملک فوجی حملے کیے ہیں۔ اس ہفتے کے شروع میں، ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ مبینہ منشیات کی کشتیوں کے خلاف حملے 'غیر قانونی ماورائے عدالت قتل' تھے۔ ہیومن رائٹس واچ کی واشنگٹن ڈائریکٹر سارہ ییگر نے ایک بیان میں کہا، 'امریکی اہلکار ان لوگوں کو یکسر ہلاک نہیں کر سکتے جن پر وہ منشیات کی اسمگلنگ کا الزام لگاتے ہیں۔' ییگر نے کہا، 'امریکہ میں منشیات کے داخلے کا مسئلہ ایک مسلح تنازعہ نہیں ہے، اور امریکی اہلکار اپنے انسانی حقوق کی ذمہ داریوں سے اس طرح فرار نہیں ہو سکتے کہ جیسے کہ وہ کسی اور بات کا بہانہ بنا رہے ہوں۔' پیزیخیان کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی پابندی کی واپسی پر قابو پا سکتا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق، ایک کان میں پھنسے فری پورٹ انڈونیشیا کے کارکنوں کی تلاش میں دو لاشیں ملی ہیں۔ ہالی ووڈ اے بی سی کے لیٹ نائٹ شو کو واپس لینے کے بعد کیمل کے دفاع کے لیے آیا
