ٹرمپ کی دھمکیوں کا منہ توڑ جواب: ایرانی عوام نے اہم تنصیبات کے گرد انسانی زنجیریں بنادیں

ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں، ایران ی عوام نے ملک بھر میں اہم تنصیبات کے گرد انسانی زنجیریں بنا کر ایک غیر معمولی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران ی تہذیب و تمدن کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکیوں کے بعد، ایران ی عوام نے سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق، ملک کے مختلف شہروں میں شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، اور انہوں نے اہم پلوں، بجلی گھروں اور دیگر حساس مقامات کے گرد انسانی زنجیریں بنائیں۔ اس اقدام کا مقصد ان تنصیبات کو کسی بھی ممکنہ حملے سے محفوظ رکھنا
تھا اور ٹرمپ کی دھمکیوں کے خلاف ایک واضح پیغام دینا تھا۔ شرکاء نے قومی پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے نعرے لگائے جو ان کے ملک سے محبت اور اس کے دفاع کے عزم کا اظہار تھے۔ اس موقع پر ہر عمر اور طبقے کے افراد موجود تھے، جن میں بچے، خواتین، بزرگ اور نوجوان شامل تھے۔ ان سب نے مل کر اس پیغام کو اجاگر کیا کہ وہ کسی بھی بیرونی دباؤ یا دھمکی سے خوفزدہ نہیں ہیں اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہیں۔\ایرانی عوام کا یہ ردعمل ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی عروج پر ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات پہلے ہی کشیدہ ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ ایرانی حکام نے عوام کے اس اقدام کو سراہا ہے اور اسے قومی اتحاد اور مزاحمت کی علامت قرار دیا ہے۔ سرکاری میڈیا پر ان مناظر کو بار بار نشر کیا گیا، جس سے عوام کے حوصلے کو بلند کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایرانی حکومت نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ ملک کی خودمختاری اور اہم انفراسٹرکچر کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ اس کے علاوہ، ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز کھولنے کی قرارداد کو ویٹو کرنے پر متحدہ عرب امارات نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس صورتحال میں، ایرانی عوام کا یہ اتحاد اور عزم ملک کے اندرونی استحکام اور بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے کی ان کی صلاحیت کا مظہر ہے۔\اس واقعے نے ایک بار پھر ایران کی تاریخ اور ثقافت کے مضبوط بنیادوں کو اجاگر کیا ہے۔ ایرانی عوام نے ہمیشہ اپنے ملک کے دفاع اور اپنی ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے بے پناہ جذبہ دکھایا ہے۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کا جواب انسانی زنجیروں کی شکل میں دینا ایک علامتی اقدام تھا جس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایرانی عوام اپنی آزادی اور خودمختاری کے لیے کسی بھی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ یہ اقدام نہ صرف ایک سیاسی ردعمل تھا بلکہ ایرانی عوام کی قومی شناخت اور فخر کا بھی اظہار تھا۔ اس کے علاوہ، یہ اقدام بین الاقوامی برادری کے لیے بھی ایک اہم پیغام تھا کہ ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں اور ایرانی عوام اپنے ملک کے دفاع کے لیے متحد رہیں گے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ مہذب قوم کی ایمانی طاقت ہی غالب آئے گی اور فتح ان کی ہوگی۔ اس بحرانی کیفیت میں بھی، ایرانی عوام نے ثابت کیا ہے کہ وہ متحد ہیں اور اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں
ایران ڈونلڈ ٹرمپ انسانی زنجیریں تنصیبات دفاع اتحاد امریکی دھمکیاں ایرانی عوام