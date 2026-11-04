ٹرمپ کا ڈیموکریٹک پارٹی کو استصواب رائے کے خطرے سے وارننگ
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان کے خلاف استصواب رائے کی کوشش نہ کریں ورنہ پارٹی کو تباہی کا سامنا ہوگا۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک پارٹی کو صریح طور پر خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ان کے خلاف استصواب رائے یا برطرفی کا عمل شروع کیا تو پارٹی کو سیاسی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹریسڈنٹ نے سفید گھر میں صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بات کہی اور واضح کیا کہ ریپبلکن پارٹی کو انتخابات میں جو نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کی بڑی وجہ ایران کے ساتھ جاری تنازعہ ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ اپنی ذاتی مقبولیت کو ریپبلکن امیدواروں تک منتقل کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں۔
انتخابات میں شکست کی ذمہ داری ایران پر
ڈونلڈ ٹرمپ نے وضاحت کی کہ ایران کے ساتھ تنازعہ نے ریپبلکن امیدواروں کے انتخابی نتائج پر نمایاں اثر ڈالا اور انہوں نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ جنگ امریکی انتخابات کو متاثر کرے گی۔ صدر نے کہا کہ اگر وہ خود انتخابی میدان میں میدان میں ہوتے تو ریپبلکن پارٹی کو یقینی فتح حاصل ہوتی، لیکن ان کی مقبولیت امیدواروں تک منتقل نہ ہو سکی۔ اس دوران انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ ڈیموکریٹس نے ان سے کچھ معاملات پر بات چیت کے لیے رابطہ کیا ہے جو کہ ایک مثبت قدم ہے۔Also read’ایک غلط مشورہ‘: تین سال سے ایک جزیرے پر پھنسی خاتون کی کہانی جو اپنے ملک بھی نہیں جا سکتیں
استصواب رائے کا خطرہ اور وٹو کا اختیار
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو ایسی کسی بھی حرکت سے روکنے کی کوشش کی جسے انہوں نے تباہ کن قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر ڈیموکریٹک پارٹی ان کے خلاف استصواب رائے کا عمل آگے بڑھاتی ہے تو وہ اس کے خلاف اپنا وٹو اختیار استعمال کریں گے۔ تاہم، صدر نے یہ بھی کہا کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان تعاون ممکن ہے اور وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ کئی موضوعات پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر مخالفت کا رویہ بدل دیا جائے تو کئی معاملات پر اتفاق رائے ممکن ہے۔
ایران پالیسی میں کوئی پچھتاوا نہیں
صدر نے ایران کے خلاف اپنی پالیسی کی سختی سے دفاع کیا اور یہ واضح کیا کہ انہیں اپنے اقدامات پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر انہیں دوبارہ موقع ملے تو وہ بالکل وہی فیصلہ دہرائیں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ امریکی انتظامیہ کے لیے ایک سرخ لکیر ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ خلیج ہرمز کے بحری راستے کو کھلا رکھنے میں امریکہ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔
معاشی اثرات اور بنزین کی قیمتوں پر تبصرہ
صدمے کے معاشی نتائج پر بات کرتے ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کی وجہ سے امریکہ میں بنزین کی قیمتوں میں معمولی اور مختصر مدت کے لیے اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ابتدائی اندازوں کے مقابلے میں بہت کم تھا اور ایران کے تنازعہ سے متوقع قیمتوں میں زبردست اضافہ دراصل نہیں ہوا۔ اس بات کے باوجود کہ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ تنازعہ نے الیکشن کے نتائج پر اثر ڈالا، وہ اپنی انتظامیہ کی معاشی پالیسیوں کی کارکردگی کی دفاعی پوزیشن پر قائم رہے۔
بائی پارٹیزن تعاون کی امیدیں
اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو جرم سے متعلق اپنے رویے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے، لیکن انہوں نے مالی اور تجارتی معاملات میں باہمی تعاون کی امید ظاہر کی ہے۔ انہوں نے سینیٹر برنی سنڈرس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تجارتی مسائل پر دونوں کے نظریات مماثل ہیں۔ تاہم، انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ٹیرفز ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ سیاسی اختلافات اس بات میں رکاوٹ نہیں بنیں گے کہ دونوں فریقین ان معاملات پر اتفاق رائے کر سکیں جن میں ان کی پوزیشنز ایک دوسرے کے قریب ہیں۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics