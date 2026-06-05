ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدے کے بعد سپریم لیڈر سے ملاقات کا امکان ظاہر کیا

امریکی صدر ٹرمپ نے بتایا کہ اگر ایران کے ساتھ جامع معاہدہ طے پایا تو ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہو سکتی ہے اور اس دوران ایٹمی عدم توسیع، بحر ہرمز کی بحالی اور خطے میں امن کے متعدد نکات پر روشنی ڈالی۔
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واشنگٹن پانچ جون دو ہزار چھبیس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اجلاس میں واضح کیا کہ اگر ایران کے ساتھ جامع معاہدہ طے پایا تو ممکن ہے کہ وہ ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات کے لئے راہ ہموار ہو جائے۔ ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ میں خود ایرانی سپریم لیڈر سے ملنے کے خواہشمند نہیں ہوں مگر اگر مذاکرات کے بعد کوئی ملاقات طے ہو جائے تو اسے ایک عزت کی بات سمجھوں گا۔ اس نے مزید بتایا کہ معاہدے کے بعد مجتبیٰ خامنہ ای سے ملاقات ممکن ہوتی تو بہتر ہی ہوتا کیونکہ اس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان تناؤ میں کمی آ سکتی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا اور تمام بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہئیں۔ تاہم بغیر کسی معاہدے کے ایرانی یورینیم کی خریداری ممکن ہے اور امریکہ اس پر اپنے ہاتھ رکھتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی فوجی طاقت سب سے زیادہ ہے اور نیٹو کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ امریکہ نے پہلے ہی ایران کی بحری اور فضائی طاقت کو سرزد کر کے سمندر کی گہرائی میں ڈبو دیا ہے۔ اس اقدام کے نتیجے میں ایران کے پاس نہ کوئی فعال لیڈر شپ رہ گئی اور نہ ہی کسی فوجی جنرل کی موجودگی۔ ٹرمپ نے فیک نیوز کے خلاف بھی آواز اٹھائی اور کہا کہ ایران کے سمندر کی تہہ میں ڈوبے ہوئے جہازوں کے بارے میں جھوٹی خبریں عام ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے کے تحت بحر ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے گا اور امریکہ خلائی نگرانی کے ذریعے ایرانی جوہری جگہوں کی مسلسل دیکھ ریکھ کرے گا۔ کسی بھی سرحد کے قریب پہنچنے والی غیر ملکی اسلحہ کو امریکی فوج فوری ردعمل کے ساتھ نمٹے گی۔ ٹرمپ نے قومی سلامتی کے حوالے سے اپنے تجربے پر بھی زور دیا اور کہا کہ انہوں نے آٹھ جنگیں روک دی ہیں اور مزید جنگیں روکنے کی اپنی صلاحیت پر اعتماد رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یوکرین اور روس کے صدر مل کر بات چیت کریں تو خطے میں امن کی بحالی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ وہ لبنان کے امن کے بارے میں نیتن یاہو اور حزب اللہ کے ساتھ کی گئی گفت و شنید کا بھی ذکر کرتے ہوئے امید ظاہر کی۔ تاہم اگر ایران امریکی فوجی اہلکاروں کو ہلاک کرے تو یہ نئی جنگ کی طرف قدم بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ ٹرمپ نے بھارت پر بھی تنقیدی رائے دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے امریکہ سے بے حد فائدہ اٹھایا اور اس کی ذمہ داری امریکہ کی لاپرواہی پر بھی منسوب ہے کیونکہ امریکہ میں بے وقوف افراد کی سربراہی نے بھارت کو اپنی حکمت عملی سے آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی انخلاء کے بغیر خطے میں طویل المدتی امن ممکن نہیں اور پاسداران انقلاب کے کردار کو بھی اس میں اہم سمجھا
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