ٹرمپ آج فوجی قیادت کے ہمراہ پریس کانفرنس کریں گے، ایران سے متعلق اہم اعلانات متوقع

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج اعلیٰ فوجی قیادت کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے جس میں ایران کے ساتھ جاری کشیدگی پر بات چیت کی جائے گی۔ اس پریس کانفرنس کو خطے میں بڑے اعلانات کے حوالے سے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔
آج صدر ٹرمپ فوجی قیادت کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے، جس میں ایران سے متعلق اہم اعلانات متوقع ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے، جس میں ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے معاملے پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ صدر ٹرمپ امریکی وقت کے مطابق دوپہر ایک بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق رات دس بجے میڈیا سے خطاب کریں گے۔ یہ پریس کانفرنس وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم میں منعقد کی جائے گی اور اس میں اعلیٰ فوجی قیادت بھی صدر کے ہمراہ موجود ہوگی۔
اس پریس کانفرنس کو خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے، جہاں مبصرین بڑے اعلانات کی توقع کر رہے ہیں۔\وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ پریس کانفرنس امریکی میڈیا کی جانب سے مسلسل اصرار کے بعد منعقد کی جا رہی ہے، جس میں صدر ٹرمپ ایران سے متعلق جاری صورتحال اور ممکنہ اقدامات پر سوالات کے جوابات دیں گے۔ سیاسی اور سفارتی حلقوں میں بھی اس پریس کانفرنس کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے اور اسے خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق، اس پریس کانفرنس میں ایران کے خلاف ممکنہ اقدامات اور پالیسیوں پر بات چیت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ، خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ ممکنہ طور پر ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی یا نئی پابندیوں کے نفاذ کے بارے میں اعلانات کر سکتے ہیں۔ چین اور روس نے بھی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے، جس سے اس پریس کانفرنس کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔\یہ پریس کانفرنس ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب خطے میں کشیدگی عروج پر ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات انتہائی نازک موڑ پر ہیں۔ حالیہ دنوں میں، دونوں ممالک کے درمیان الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری رہا ہے، جس سے جنگ کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے چار امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کیے ہیں، جبکہ عراق میں مزاحمتی گروپوں نے امریکی اڈوں کے خلاف متعدد کارروائیوں کا دعویٰ کیا ہے۔ ان واقعات نے خطے میں عدم استحکام کی فضا کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی خبروں نے بھی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس پس منظر میں، صدر ٹرمپ کی پریس کانفرنس کے نتائج خطے کی مستقبل کی سمت کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ میڈیا میں اس پریس کانفرنس کو بڑے پیمانے پر کوریج دی جا رہی ہے، اور لوگوں کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں کہ صدر ٹرمپ کیا اعلان کرتے ہیں
