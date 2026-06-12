ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ اس ہفتے تک دستخط ہو سکتا ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ امریکہ میں ممکنہ طور پر اس ہفتے کے آخر تک دستخط ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس معاہدے میں بھی بھرپور دلچسپی رکھتا ہے جیسا کہ اس میں شامل دوسرے تمام Parties ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ امریکہ میں ممکنہ طور پر اس ہفتے کے آخر تک دستخط ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سفید گھر میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ معاہدہ کے دستاویزات کی تیاری اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے اور کہا کہ معاہدہ مکمل ہونے میں جلد ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس معاہدے میں بھی بھرپور دلچسپی رکھتا ہے جیسا کہ اس میں شامل دوسرے تمام Parties ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا یقین ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے معاہدے کی منظوری دے دی ہے اور کہا کہ تمام متعلقہ Parties کو یہ یقین ہے کہ عمل کامیابی کے ساتھ مکمل ہوے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ وہ خود معاہدے کی دستاویز کی دستخطی تقریب میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ تاہم، امریکی وائس پریذیڈنٹ جے ڈی ونس نے امریکہ کی نمائندگی کرے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ جب معاہدہ مکمل ہو جائے گا تو امریکہ ایران کے پورٹوں پر عائد کردہ پابندیوں کو بڑے پیمانے پر ختم کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام عالمی تیل کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر کمی کا باعث بنے گا۔ امریکہ کے ہمیں دو ٹینکروں پر حملے کے بعد گلف آف عمان میں تین ہندوستانیوں کا قتل عام ہو گیا.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ امریکہ میں ممکنہ طور پر اس ہفتے کے آخر تک دستخط ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سفید گھر میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ معاہدہ کے دستاویزات کی تیاری اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے اور کہا کہ معاہدہ مکمل ہونے میں جلد ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس معاہدے میں بھی بھرپور دلچسپی رکھتا ہے جیسا کہ اس میں شامل دوسرے تمام Parties ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا یقین ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے معاہدے کی منظوری دے دی ہے اور کہا کہ تمام متعلقہ Parties کو یہ یقین ہے کہ عمل کامیابی کے ساتھ مکمل ہوے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ وہ خود معاہدے کی دستاویز کی دستخطی تقریب میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ تاہم، امریکی وائس پریذیڈنٹ جے ڈی ونس نے امریکہ کی نمائندگی کرے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ جب معاہدہ مکمل ہو جائے گا تو امریکہ ایران کے پورٹوں پر عائد کردہ پابندیوں کو بڑے پیمانے پر ختم کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام عالمی تیل کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر کمی کا باعث بنے گا۔ امریکہ کے ہمیں دو ٹینکروں پر حملے کے بعد گلف آف عمان میں تین ہندوستانیوں کا قتل عام ہو گیا
ٹرمپ امریکہ ایران معاہدہ گلف آف عمان
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