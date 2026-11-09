ٹرمپ کا اعلان: ایران کے خلاف فوجی کارروائی ناممکن، مذاکرات جاری
ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ طاقتور معاہدے کی صورت میں مزید فوجی کارروائی غیر ممکن ہے۔ امریکی صدر نے ایران کی 38 پل ہونٹ میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ جب تک ایران کے ساتھ ایک مضبوط معاہدے پر دستخط نہیں ہو جاتے، واشنگٹن کے ذریعے ایران پر مزید فوجی حملوں کا امکان انتہائی کم ہے۔ اس اعلان کے باوجود ہرمز کے تنگ تنگ پانی میں تجارتی جہازوں پر نئے حملوں نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے نئے پہلو اجاگر کر دیے ہیں۔
امریکی فوجی اہلیت اور ایران کی کمزوری
ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ امریکی فوج نے ایران کے اندر 38 پلوں کی شناخت کی ہے جو کسی بھی فوری فوجی کارروائی کی صورت میں صرف ایک گھنٹے میں تباہ کی جا سکتی ہیں۔ امریکی صدر نے یہ بھی بتایا کہ امریکی فورسز 'پک ایکس ماؤنٹین' پر 10 منٹ کے اندر حملہ کر سکتی ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں ایسے حملوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو نمایاں طور پر کم کر دیا ہے اور اب جنگ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔Also readکراچی، 18مئی سے ہیٹ وی دوبارہ شدید ہونے کا امکان
صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران کی میزائل کی صلاحیت اب صرف 10 فیصد اور ڈرون کی صلاحیت 15 فیصد رہ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی جوہری صلاحیتوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور اگر ایران کے پاس ایسے ہتھیار ہوتے تو وہ اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے دیگر حصوں کو تباہ کر دیتے۔ ٹرمپ نے ایران کو 'ناکام ریاست' قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ وہاں مہنگائی کی شرح 301 فیصد تک پہنچ گئی ہے، جس کی وجہ سے ایرانی حکومت تنخواہیں دینے سے قاصر ہو گئی ہے۔
ٹاسک فورس آئرن گیٹ اور بحری محاصرہ
ڈونلڈ ٹرمپ نے 'ٹاسک فورس آئرن گیٹ' نامی امریکی فوجی آپریشن کو مکمل طور پر فعال قرار دیا ہے۔ اس آپریشن کا بنیادی مقصد ایران کی سرحدی راستوں اور کیسپین سمندر کے ذریعے جدید ہتھیاروں اور ممنوعہ اشیاء کی نقل و حرکت کو روکنا ہے۔ ریکوٹر کی رپورٹس کے مطابق، یہ مہم ایران کو زمینی سپلائی چین کے ذریعے جدید اسلحہ پہنچنے سے روکنے کے لیے بنائی گئی ہے۔
امریکی صدر نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی بحری محاصرہ تاریخ کا سب سے بڑا محاصرہ ہے جس نے ایران کی معیشت پر شدید دباؤ ڈالا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پابندیوں کی وجہ سے ایران میں سامان کی آمد و روانی سختی سے محدود ہو گئی ہے، جس سے وہاں کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ایران ایک مضبوط معاہدے پر نہیں آتا تو فوجی کارروائی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال یہ امکان نہیں ہے۔
میڈیم ٹرم الیکشن اور سیاسی رد عمل
صدر ٹرمپ کے یہ بیانات اسی دوران سامنے آئے ہیں جب ری پبلکن پارٹی کو امریکی میڈیم ٹرم الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرمپ نے تسلیم کیا ہے کہ ایران سے جنگ کوئی سیاسی نقصان کا سبب بنا، جبکہ وائٹ ہاؤس کے معاون جیک وینس نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ الیکشن میں شکست کی وجہ یہی جنگ تھی۔ اس دوران وزیر خارجہ مارکو روبیو نے براہ راست الیکشن کے نتیجے اور جنگ کے تعلق پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا، لیکن انہوں نے فوجی کارروائی کا دفاع کیا۔
مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ایک ایسی قومی سیکیورٹی خطرے کی نشاندہی کی تھی جو طویل عرصے سے موجود تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈپلومیسی سے مسائل حل کرنا ٹرمپ کا پسندیدہ طریقہ کار ہے، لیکن جب تک ایران قابل قبول مطالبات پیش نہیں کرتا، مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ روبیو کا مؤقف تھا کہ ایران کے مطالبات غیر حقیقی اور کبھی کبھار بے بنیاد ہیں، جس کی وجہ سے گفتگو میں زیادہ پیش رفت ممکن نہیں ہوئی ہے۔
مقامی صورتحال اور آنے والا وقت
دوسری جانب، جنوبی ایران میں اتوار کو ہوئے دھماکوں نے علاقائی سطح پر فضا کو مزید کشیدہ کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ دھماکے امریکی حملوں کا نتیجہ نہیں بلکہ ایران کی اپنی فوجی سرگرمیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ہرمز کے تنگ تنگ پانی میں تجارتی جہازوں پر حملے کے خدشات برقرار ہیں، جس سے بین الاقوامی تجارتی راستوں میں رکاوٹوں کا اندیشہ ہے۔
امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے خلاف فوجی دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ وہ ایک مضبوط معاہدے پر راضی کیا جا سکے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر مزید فوجی کارروائی کا کوئی تقاضا نہیں ہوگا۔ اس دوران بین الاقوامی کمیونٹی کشیدگی میں کمی اور دیپلومیٹک راستے سے مسئلے کے حل کی اپیل کر رہی ہے، جبکہ مقامی سطح پر عوامی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔
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