ٹرمپ کی متنازعہ پوسٹ: امریکی سیاستدانوں کا شدید ردعمل، صدر کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ

ٹرمپ کی متنازعہ پوسٹ پر امریکی سیاست دانوں کا شدید ردعمل سامنے آیا ہے، جس میں صدر کی ذہنی حالت اور پالیسیوں پر سنگین سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف حالیہ بیان نے نہ صرف بین الاقوامی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے بلکہ خود امریکا میں بھی سیاسی حلقوں میں شدید اختلاف اور تنقید کو جنم دیا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے صدر کے رویے کو غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دیا ہے، جبکہ بعض سینیٹرز نے یہاں تک کہا ہے کہ صدر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے آئینی ترمیم پر غور کرنا چاہیے۔ اس
بیان میں صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے سخت دھمکی آمیز لہجہ استعمال کیا تھا، جس پر امریکہ کے اندر اور باہر، دونوں جگہوں پر شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔\اس معاملے پر سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر چک شومر نے ٹرمپ کے بیان کو ایک ایسے شخص کی بڑ قرار دیا جو بے قابو ہو چکا ہے اور جس کی باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر سوشل میڈیا پر جنگی جرائم کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور اتحادیوں کو دور کر رہے ہیں، جو امریکا کے وقار کے لیے تباہ کن ہے۔ سینیٹر بیرنی سینڈرز نے بھی ٹرمپ کے بیان کو خطرناک اور ذہنی طور پر غیر متوازن قرار دیتے ہوئے کانگریس سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا، تاکہ اس جنگ کو ختم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ کی وجہ سے پہلے ہی ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور مزید تباہی کا خدشہ موجود ہے۔ سینیٹر کرس مرفی نے بھی ٹرمپ کی اس متنازعہ پوسٹ پر سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ کابینہ میں ہوتے تو آئین کی 25ویں ترمیم پر غور شروع کر دیتے، جو صدر کو عہدے کے لیے نااہل قرار دینے کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ ریپبلکن رہنما مرجوری ٹیلر گرین نے جو کبھی ٹرمپ کی قریبی اتحادی سمجھی جاتی تھیں، اب کھل کر صدر کی پالیسیوں کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ پاگل ہو چکے ہیں اور ان کی پالیسیاں نہ صرف امریکی عوام بلکہ دنیا بھر کے معصوم لوگوں کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہیں۔\اس کے علاوہ، اس بحران پر دیگر ممالک کے ردعمل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایرانی صدارتی دفتر کے ترجمان مہدی طباطبائی نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو مایوسی اور غصے کا اظہار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز اسی صورت میں کھولے گا جب جنگی نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب، چین نے روس کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ ان تمام تر واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ کی متنازعہ پوسٹ نے نہ صرف امریکہ کے اندر سیاسی انتشار پیدا کیا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی عدم استحکام کو جنم دیا ہے۔ اس صورتحال میں، عالمی برادری کو اس کشیدگی کو کم کرنے اور امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، یہ ضروری ہے کہ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ موجودہ تنازعہ نے عالمی تیل مارکیٹ میں بھی ہلچل مچا دی ہے، جس سے قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ، ایران کی جانب سے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملے اور اہم کمانڈرز کے ٹھکانے تباہ کرنے کے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں، جس سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ عراق میں مزاحمتی گروپ کی جانب سے امریکی اڈوں کے خلاف 19 آپریشنز کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے
ڈونلڈ ٹرمپ ایران امریکی سیاست متنازعہ پوسٹ امریکی سینیٹ