ٹرمپ اور عبدالالسید کا یونیورسل ہیلتھ کیئر پر تبادلہ خیال
صدر ٹرمپ نے مشی گن کے سینیٹر عبدالالسید سے یونیورسل ہیلتھ کیئر کے موضوع پر بات چیت کی منظوری دی ہے۔ یہ قدم سیاسی اختلافات کے باوجود تعاون کی ممکنہ طرف اشارہ کرتا ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشی گن سے منتخب ہونے والے ڈیموکریٹک سینیٹر عبدالالسید کے ساتھ ملاقات کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ یونیورسل ہیلتھ کیئر کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں نیویارک پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر نے واضح کیا کہ وہ ڈیموکریٹک لیجنڈری رہنما کے ساتھ صحت کی خدمات کے مسئلے پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب دونوں رہنماؤں کے درمیان انتخابی مہم کے دوران شدید اختلافات اور تنقید ریکارڈ کی جا چکی ہے۔
ٹرمپ کیئر منصوبے کی تفصیلات
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک سینیٹر عبدالالسید کی جانب سے پیش کی گئی یونیورسل ہیلتھ کیئر تجویز کو سراہا ہے جسے 'ٹرمپ کیئر' کا نام دیا گیا ہے۔ عبدالالسید نے اپنی انتخابی مہم کے دوران یہ تجویز پیش کی تھی کہ تمام امریکی شہریوں کو پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری مرحلے تک طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سونے کے رنگ کے 'ٹرمپ کیئر' کارڈ کی تصویر بھی شیئر کی تھی جس میں ہر امریکی کے لیے زندگی بھر صحت کی سہولیات کی ضمانت دی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس تجویز کو دیکھتے ہوئے عبدالالسید کو ایک ذہین شخص قرار دیا ہے۔Also readSeafood Exporters: 5% Value-Added Exports Target
سیاسی اختلافات اور باہمی اعتماد
اگرچہ صدر ٹرمپ نے اس نئے تعاون کی بات کی ہے لیکن سیاسی پس منظر میں دونوں فریقین کے درمیان گہرے اختلافات موجود ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران ری پبلکن پارٹی کے رہنماؤں نے مشی گن سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹک رہنما پر دہشت گردی سمیت سخت الزامات عائد کیے تھے۔ تاہم، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ کانگریس میں ڈیموکریٹس کی آنے والی اکثریت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے امکانات دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اندازہ ظاہر کیا ہے کہ شروع میں اختلافات اور کشیدگی کا امکان ہو سکتا ہے لیکن صحت عامہ کے نظام میں اصلاحات کے معاملے پر دونوں فریق کسی درمیانی راستے پر پہنچ سکتے ہیں۔
امریکی صحت کی خدمات کا نیا روپ
42 سالہ ڈیموکریٹک سینیٹر عبدالالسید اپنی انتخابی مہم کے دوران مہنگے اور پیچیدہ امریکی نجی طبی نظام کے مسائل کو حل کرنے پر زور دے رہے تھے۔ انہوں نے عام شہریوں کو طبی سہولیات تک رسائی دینے اور سیاست میں دولت کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ان کی مہم کے دوران ریاست کے مختلف علاقوں، حتیٰ کہ ری پبلکنز کے مضبوط حلقوں میں بھی بڑی تعداد میں لوگ ان کے جلسوں میں شریک ہوئے۔ یہ اقدام امریکی صحت کی خدمات کے نظام میں ایک بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو تمام شہریوں کو شامل کرے گی۔
تاریخی کامیابی اور مستقبل کا مشن
عبدالالسید امریکی سینیٹ کے پہلے مسلمان رکن بننے والے ہیں، جو ان کی تاریخ ساز کامیابی ہے۔ وہ یونیورسل ہیلتھ کیئر کو اپنی سیاست کا مرکزی محور بنائے ہوئے ہیں تاکہ تمام شہریوں کے لیے صحت کی سہولیات کو یقینی بنایا جا سکے۔ صدر ٹرمپ نے اس نئے سیاسی سنگ میل کے بعد ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو ممکنہ سیاسی تعاون کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اور اس کے بعد آنے والی بات چیت امریکی سیاست میں ایک نئے باب کی شروعات ہو سکتی ہے جس میں صحت کی خدمات کو ترجیح دی جائے گی۔
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