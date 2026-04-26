ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے اسلام آباد کو تجویز کیا

صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی ممکنہ میزبان کے طور پر اسلام آباد کا نام تجویز کیا ہے اور کہا ہے کہ تہران جب چاہے واشنگٹن سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ بیان انہوں نے واشنگٹن میں ایک پریس ڈنر کے دوران فائرنگ کی واردات کے بعد دیا۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ امریکہ کے نمائندوں کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا گیا ہے کیونکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے شیڈول میں تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران ی قیادت کے اندر شدید اختلافات موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران میں جو بھی اقتدار میں ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور تہران کسی بھی وقت واشنگٹن سے رابطہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی نمائندے وٹکوف اور جیرڈ کشنر کا دورہ پاکستان ، ایران ی حکام کے ساتھ مذاکرات کے شیڈول میں تبدیلی کے باعث منسوخ کر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ ایران ی نمائندوں کے ساتھ یہ ملاقات منگل کو ہونے کی امید تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی نمائندوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ طویل سفر کریں، اور پاکستان کا مجوزہ سفر بہت لمبا اور مشکل تھا۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ وفد بھیجنے کا فیصلہ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ تنازع کو بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سفارتی حل کے امکانات ابھی بھی موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کی قیادت کے اندر اہم اختلافات موجود ہیں، جس سے فیصلہ سازی کی اتھارٹی پر غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مختلف دھڑے آپس میں تنازع میں مبتلا ہیں اور قیادت کی ساخت دباؤ کا شکار ہے۔ ان کی رائے میں، ایران کے اندر کی صورتحال علاقائی عدم استحکام سے جڑی ہوئی مسلسل سیاسی کشیدگی کی عکاس ہے۔ اس سے قبل، امریکی سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں نے صدر ٹرمپ کو اسٹیج سے ہٹا دیا تھا جب ہفتہ کی شام میڈیا گالا کے دوران فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں۔ صدر نے بعد میں اسے ایک 'مبینہ قاتل' کی طرف سے حملے کے طور پر بیان کیا۔ مسلح محافظوں نے ہوٹل کے بال روم کے باہر سکیورٹی چیک پوسٹ سے گزرتے ہوئے حملہ آور پر فائر کھولا، جہاں صدر ٹرمپ ، فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ ، کئی سینئر سرکاری اہلکار اور سینکڑوں دیگر بلیک ٹائی کے مہمان جمع تھے۔ صدر ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ 'ایک شخص کئی ہتھیاروں سے لیس ہو کر سکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ آور ہوا اور اسے سیکرٹ سروس کے بہت بہادر ارکان نے قابو کر لیا۔' انہوں نے کہا کہ 'وہ مبینہ طور پر ایک تنہا بھیڑیا تھا اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔' انہوں نے سکیورٹی کے ذریعے دوڑتے ہوئے حملہ آور کی ویڈیو بھی جاری کی۔ حملہ آور کو موقع پر ہی حراست میں لے لیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایک افسر کو قریب سے گولی لگنے سے بچ گئے لیکن ان کے زخم سنگین نہیں لگے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مقام 'خاص طور پر محفوظ' نہیں تھا اور صدر کی حفاظت کے بعد سکیورٹی میں کوتاہیوں کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے۔ یہ واقعہ واشنگٹن ہلٹن میں منعقد ہونے والے سالانہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے کے دوران پیش آیا.
