ٹرمپ کی حکومت کی ماحولیاتی تحقیق پر پابندی کے خطرات پر ولید عبدالاطی کی تشویش

کولوراڈو کے ماحولیاتی تحقیق مرکز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ولید عبدالاطی نے امریکی صدر کی حکمت عملی کو ملکی مفادات کے لئے خطرناک سمجھتے ہوئے تحقیق میں فنڈنگ کی روک تھام اور اس کے پس منظر پر روشنی ڈالی۔

ڈاکٹر ولید عبدالاطی، کولوراڈو میں ایک اہم ماحولیاتی تحقیق اتی مرکز کے ڈائریکٹر اور سابق ناسا کے چیف سائنٹسٹ، نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے تحت موسمیاتی تحقیق کو دبانے کی کوششوں پر سنگین تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کے مطابق، اس حکمت عملی سے نہ صرف سائنسی برادری بلکہ ملک کے طویل مدتی مفادات بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ ان کا ادارہ، یونیورسٹی آف کولوراڈو ایٹ باؤلڈر کا کوآپریٹیو انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ ان انوائرنمنٹل سائنسس (CIRES) جس میں تقریباً نو سو افراد کام کرتے ہیں، وفاقی فنڈنگ کی پابندیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ فروری سے لے کر اپریل کے وسط تک عالمی نگرانی لیبارٹری (GML) کے لئے مختص فنڈز منجمد کر دیے گئے تھے، جو فضائی ڈیٹا جمع کرنے کے لئے ایک اہم مرکز ہے۔ عبدالاطی نے کہا کہ اس فیصلے کے پیچھے مالیاتی اور بجٹ آرٹیفیسری آفس کا ہاتھ ہے، جس نے صدر کی ترجیحات کے موافق مالیات کے استعمال پر زور دیا ہے، جبکہ کانگریس نے واضح طور پر اس فنڈ کا مخصوص استعمال طے کیا تھا۔ اس طرح کی سرکاری مداخلت نظام کے معمول کے عمل کے خلاف ہے اور اس سے سائنسی تحقیق کی رفتار میں واضح کمی آ رہی ہے.

