ٹرمپ کی ایران کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکی اور ڈرون گراؤنے کا معاملہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں بڑی کارروائی کی دھمکی دی ہے جبکہ پاسداران انقلاب نے قشم جزیرے کے قریب امریکی ڈرون گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران ی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے اور ایران کے خلاف سخت فوجی کارروائی کی تیاریوں کی واضح اشارہ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو ابھی مکمل طور پر نشانہ بنانا شروع نہیں کیا گیا لیکن جلد ایک بڑی اور سنگین کارروائی کی جانے والی ہے۔
امریکی ڈرون گرانے کا پاسداران انقلاب کا دعویٰ
ایران کے پاسداران انقلاب نے سرکاری بیان میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے قشم جزیرے کے قریب امریکی ایم کیو ون ڈرون کو مار گرا دیا ہے۔ اس ادارے کے مطابق یہ وہ سولہواں ڈرون ہے جو ایران کے نشانے پر لایا گیا ہے۔ یہ دعویٰ اس وقت سامنے آیا ہے جب علاقائی کشیدگی میں روز افزوں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کا نقصان
پاسداران انقلاب کے مطابق آبنائے ہرمز میں دو تیل بردار جہازوں نے بحری بارودی سرنگوں سے ٹکر کھا کر تباہی کا شکار ہوئے۔ ان کا الزام ہے کہ ان دونوں جہازوں نے غیرمجاز راستوں کا استعمال کرتے ہوئے پابندیاں توڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس واقعے نے خلیجی خطے میں جہازی آمد و رفت کے تحفظ کے حوالے سے نئی تشویش پیدا کر دی ہے۔
صدر ٹرمپ کا مشورہ اور اسٹیون ملر کی تعیناتی
امریکی ٹی وی اینکر جیک ٹیپر نے بتایا کہ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے ایرانی عوام کو حفاظتی تدابیر اپنانے کی تلقین کی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران میں باہر نکلنا محفوظ نہیں کیونکہ صورتحال مزید غیر مستحکم ہونے والی ہے۔ دوسری جانب اسٹیفن ملر کو وائٹ ہاؤس کے نئے چیف آف اسٹاف کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔
مشرق وسطیٰ میں خطرات اور اسرائیل کا حوالہ
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید وضاحت کی ہے کہ اگر ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے نہ روکا جاتا تو اسرائیل اور پورا مشرق وسطیٰ آج موجود نہ ہوتا۔ یہ بیان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ریاستہائے متحدہ کی خارجہ پالیسی کا مرکز خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو روکنا ہے۔
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