ٹرمپ، شی جن پنگ اور پیوٹن کی شینزن میں ممکنہ ملاقات کا امکان
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی شینزن میں متوقع ملاقات کے حوالے سے نیویارک پوسٹ کی رپورٹ اور یورپ کے حوالے سے یالٹا کانفرنس سے تشبیہ۔
امریکہ، چین اور روس کے تین بڑے رہنماؤں کے درمیان جمعرات کو چین کے شہر شینزن میں اہم ملاقات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی اخبار نیویارک پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ، صدر شی جن پنگ اور صدر ولادیمیر پیوٹن کی اس ملاقات میں عالمی سیاسی امور پر غور و خوض متوقع ہے۔ تینوں سربراہان ممالک کی اس میٹنگ میں جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول اور علاقائی تنازعات پر بات چیت کا سلسلہ شروع ہونے کی توقع ہے۔
جوہری ہتھیاروں اور علاقائی تنازعات پر غور
اس اہم اجلاس کے ایجنڈے میں شمالی کوریا، یوکرین اور ایران سے متعلق خطرات کا جائزہ لینا شامل ہے۔ خبروں کے مطابق اس میٹنگ میں جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کو یقینی بنانے کے طریقوں پر بات چیت کی جائے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، صدر شی جن پنگ اور صدر ولادیمیر پیوٹن کی ان ملاقاتوں میں ان تینوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور خطے کی مستحکم صورتحال کو یقینی بنانا مرکزی موضوع رہے گا۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
یارلتا کانفرنس سے تشبیہ اور عالمی ردعمل
تینوں عالمی رہنماؤں کی ممکنہ ملاقات کو تاریخ کے اہم موڑ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والی یالٹا کانفرنس سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس تاریخی کانفرنس میں صدر فرینکلن روزویلٹ، ونسٹن چرچل اور جوزف اسٹالن نے یورپ کی نئی سرحدوں اور سیاسی انتظامات پر اتفاق کیا تھا۔ ماہرین کے مطابق موجودہ اجلاس بھی عالمی طاقتوں کے درمیان اثر و رسوخ کی نئی تقسیم کا معاہہ ثابت ہو سکتا ہے۔
یوکرین کے صدر کے تحفظات اور تنقید
یوکرین کے صدر ولودومیر زیلنسکی نے اس ممکنہ ملاقات پر گہرے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شینزن میں ہونے والی ملاقات 21ویں صدی کے لیے عالمی اثر و رسوخ کے دائروں کی نئی تقسیم کا معاہہ ثابت ہوسکتی ہے۔ صدر ولودومیر زیلنسکی کا استدلال ہے کہ ایسی میٹنگز میں عالمی طاقتیں خودمختار ریاستوں کے حقوق کو نظر انداز کر کے اپنے مفادات کی تقسیم کر رہی ہیں۔
عالمی سیاست پر ممکنہ اثرات اور اگلا قدم
اس ملاقات کے نتائج عالمی منظر نامے پر گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں، خاص طور پر یوکرین اور ایران کے حوالے سے امریکی اور روسی پالیسیوں میں تبدیلی کا امکان موجود ہے۔ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ، صدر شی جن پنگ اور صدر ولادیمیر پیوٹن کوئی مشترکہ بیان جاری کرتے ہیں تو یہ عالمی امن کے لیے اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم، موجودہ صورتحال میں تینوں فریقین کے درمیان معاشی اور فوجی اختلافات کو کم کرنے کے لیے مزید مذاکرات کی ضرورت ہوگی۔
امریکی ڈرون پر حملے کی تصدیق
اس دوران ایسی بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ ایرانی فورسز نے جنوبی ساحل پر امریکی ایم کیو-1 ڈرون مار گرایا۔ یہ واقعہ خلیجی خطے میں موجودہ کشیدگی کو مزید بڑھانے کا باعث بنا ہے۔ امریکی ڈرون مارے جانے کے بعد علاقائی طاقتوں کے درمیان عسکری کشیدگی میں اضافے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔
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