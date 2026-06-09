ٹرمپ نے ایران کے اپاچی ہیلی کاپٹر مار گرانے کا اعتراف کر لیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز پر گشت کے دوران امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا، جس سے جنگ بندی کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے امریکی فوج کے جدید ترین اپاچی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ مجھے ابھی ہماری فوج نے مطلع کیا ہے کہ گزشتہ رات ایران نے آبنائے ہرمز پر گشت کے دوران ہمارے انتہائی جدید ترین اپاچی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہیلی کاپٹر میں دو پائلٹ سوار تھے جو محفوظ رہے، لیکن امریکا کے لیے ایران ی حملے کا جواب دینا اب لازمی ہو گیا ہے۔ اس دھمکی سے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جو 8 اپریل کو ایران کے خلاف امریکا اور اسرائیل کی جنگ کو روکے ہوئے تھی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام) نے پہلے کہا تھا کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اہلکاروں کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔ یہ کشیدگی اس وقت بڑھی جب امریکی فوج نے پیر کے روز خلیج میں ایران کے ایک آئل ٹینکر کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ اس سے قبل ایران نے بیروت پر بمباری کے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغے تھے، اور اسرائیل نے بھی ایران پر حملے کیے تھے، حالانکہ ٹرمپ نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس واقعے نے خطے میں موجودہ تناؤ کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کا بیان ممکنہ طور پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم اس حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے اور ایران کو اس کی حرکتوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دوسری طرف ایران نے ابھی تک اس واقعے پر کوئی سرکاری ردعمل نہیں دیا ہے، لیکن ایران ی میڈیا نے اسے امریکی جارحیت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ایران ی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹر نے ان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں یہ کارروائی کرنی پڑی۔ تاہم امریکی حکام نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر بین الاقوامی پانیوں پر گشت کر رہا تھا۔ اس تنازعے کے دوران عالمی طاقتیں بھی متحرک ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ چین اور روس نے بھی امریکا اور ایران سے صورت حال کو پرسکون رکھنے کی درخواست کی ہے۔ دریں اثنا اسرائیل نے اپنی فضائی حدود میں سیکیورٹی بڑھا دی ہے اور ایران ی حملوں کے خلاف دفاعی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ امریکی بحریہ نے خلیج فارس میں اپنی موجودگی میں اضافہ کیا ہے اور ہوائی جہازوں کی گشت بھی بڑھا دی ہے۔ عراق اور سعودی عرب جیسے پڑوسی ممالک بھی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور دونوں فریقوں سے امن کی اپیل کر رہے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، اور عالمی برادری اس بحران کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششوں پر زور دے رہی ہے مگر دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی اور انتقامی کارروائیوں سے امن کی امیدیں کمزور پڑتی جا رہی ہیں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے امریکی فوج کے جدید ترین اپاچی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ مجھے ابھی ہماری فوج نے مطلع کیا ہے کہ گزشتہ رات ایران نے آبنائے ہرمز پر گشت کے دوران ہمارے انتہائی جدید ترین اپاچی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہیلی کاپٹر میں دو پائلٹ سوار تھے جو محفوظ رہے، لیکن امریکا کے لیے ایرانی حملے کا جواب دینا اب لازمی ہو گیا ہے۔ اس دھمکی سے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جو 8 اپریل کو ایران کے خلاف امریکا اور اسرائیل کی جنگ کو روکے ہوئے تھی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام) نے پہلے کہا تھا کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اہلکاروں کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔ یہ کشیدگی اس وقت بڑھی جب امریکی فوج نے پیر کے روز خلیج میں ایران کے ایک آئل ٹینکر کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ اس سے قبل ایران نے بیروت پر بمباری کے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغے تھے، اور اسرائیل نے بھی ایران پر حملے کیے تھے، حالانکہ ٹرمپ نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس واقعے نے خطے میں موجودہ تناؤ کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کا بیان ممکنہ طور پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم اس حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے اور ایران کو اس کی حرکتوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دوسری طرف ایران نے ابھی تک اس واقعے پر کوئی سرکاری ردعمل نہیں دیا ہے، لیکن ایرانی میڈیا نے اسے امریکی جارحیت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹر نے ان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں یہ کارروائی کرنی پڑی۔ تاہم امریکی حکام نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر بین الاقوامی پانیوں پر گشت کر رہا تھا۔ اس تنازعے کے دوران عالمی طاقتیں بھی متحرک ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ چین اور روس نے بھی امریکا اور ایران سے صورت حال کو پرسکون رکھنے کی درخواست کی ہے۔ دریں اثنا اسرائیل نے اپنی فضائی حدود میں سیکیورٹی بڑھا دی ہے اور ایرانی حملوں کے خلاف دفاعی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ امریکی بحریہ نے خلیج فارس میں اپنی موجودگی میں اضافہ کیا ہے اور ہوائی جہازوں کی گشت بھی بڑھا دی ہے۔ عراق اور سعودی عرب جیسے پڑوسی ممالک بھی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور دونوں فریقوں سے امن کی اپیل کر رہے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، اور عالمی برادری اس بحران کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششوں پر زور دے رہی ہے مگر دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی اور انتقامی کارروائیوں سے امن کی امیدیں کمزور پڑتی جا رہی ہیں
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