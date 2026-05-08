ٹرمپ کی چینی دورے میں عالمی کاروباری شخصیات کو شامل کرنے کی تیاریاں جاری

امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی چینی دورے کے دوران عالمی سطح پر سربراہی کرنے والے کاروباری شخصیات کو دعوت دی گئی ہے، جن میں نیویڈیا، ایپل، بوئنگ، ایکسون موبیل، کووالکام، بلیک سٹون، سیٹی گروپ اور ویزا کے سی ای او شامل ہیں۔ یہ اقدام دو بڑے اقتصادیوں کے درمیان تجارتی مناسبات میں بہتری کا نشان ہے۔
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی چینی ریاستی صدر شی جین پنگ سے ملاقات کے لیے چینی دورے پر روانہ ہونے والی وفد میں عالمی سطح پر سربراہی کرنے والے کاروباری شخصیات کو شامل کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ نیویڈیا، ایپل، بوئنگ، ایکسون موبیل، کووالکام، بلیک سٹون، سیٹی گروپ اور ویزا سمیت کئی بڑے کمپنیوں کے سی ای او کو دعوت دی گئی ہے۔ یہ اقدام ٹرمپ کی چینی دورے کے کاروباری بعد کو واضح کرتا ہے۔ معلومات کے مطابق سیٹی گروپ کی سی ای او جین فریزر کو بھی دعوت دی گئی ہے، جبکہ کووالکام نے دعوت کی پذیرائی کی لیکن مزید کوئی تعليق نہیں کی۔ دیگر کمپنیاں بھی دعوت کے بارے میں خاموشی برقرار رکھ رہی ہیں۔ سفید گھر نے دعوت شدہ شخصیات کی فہرست کے بارے میں کوئی رسمی بیانات جاری نہیں کیے ہیں، جبکہ ایپل، نیویڈیا، ایکسون موبیل اور ویزا نے بھی دعوت کے بارے میں کوئی تعليق نہیں کی۔ یہ خبر ٹرمپ اور شی جین پنگ کے ملاقات کے دوران ممکنہ اقتصادی معاہدات کی امیدوں میں اضافہ دے رہی ہے۔ نیویڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ نے کہا کہ شرکت کرنا ایک اعزاز اور فخر ہوگا، لیکن سفر کے آخری تفصیلات ابھی تک رسمی طور پر تائید نہیں ہوئی ہیں۔ صنعت کے منابع سے معلوم ہوا ہے کہ بوئنگ چینی حکومت سے ایک بڑے ایئر کرافٹ ڈیل پر ترقی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں 500 بوئنگ 737 مکس جٹس کے علاوہ دیگر وائیڈ باڈی ایئر کرافٹ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ڈیل فائنلائز ہو تو یہ بوئنگ کا 2017 کے بعد پہلا بڑا چینی ڈیل ہوگا۔ تجزیاتی کاروں نے کہا ہے کہ یہ ڈیل دو بڑے اقتصادیوں کے درمیان تجارتی مناسبات میں بہتری کا ایک اہم نشان ہوگا
