ٹرمپ کی بیرونی پالیسی پر گہری نظر؛ کانگریس کے نئے کنٹرول کے باوجود
ڈونلڈ ٹرمپ ری پبلکنز کے میڈ ٹرمز کے نقصان کے باوجود ایران، یوکرین اور دیگر خطوں میں اپنی بیرونی پالیسی جاری رکھیں گے، جو امریکہ کی عالمی پوزیشن کو متاثر کرے گی۔
واشنگٹن میں ری پبلکن پارٹی کے میڈ ٹرمز الیکشنز میں بڑے نقصان کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گھریلو سیاسی اثر و رسوخ کم ہو گئی ہے، لیکن وہ ایران، یوکرین، اسرائیل اور چین سمیت عالمی معاملات پر اپنی بے پناہ اختیارات کا استعمال جاری رکھیں گے۔ 16 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کے بعد جمہوری ارکان کانگریس کے ہاتھ میں کانگریس کا کنٹرول آ گیا ہے، جس سے ٹرمپ کو اپنے ایجنڈے پر سختی سے نگرانی کا سامنا ہو گا۔ تاہم، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے عہدے کے آخری دو سالوں میں خارجہ پالیسی کے شعبے میں مکمل خودمختاری برقرار رکھیں گے۔
صدر ٹرمپ کے اختیارات اور خارجہ پالیسی کا دائرہ کار
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ امریکہ کی عالمی سطح پر مضبوطی بحال کر چکے ہیں اور ان کی بیرونی پالیسی فیصلے کبھی سیاسی مقاصد کے تحت نہیں لیئے گئے ہیں۔ سفیر گھر کی ترجمان انی کیلی نے وضاحت کی کہ صدر ٹرمپ ہر اس شخص کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں جو امریکہ کو پہلی ترجیح دے اور ملک بھر کے خاندانوں کی بہتری لائے۔ ان کا الزام تھا کہ جمہوریہ کے ہاتھ میں آنے والے کانگریس گھر کے اندر اور باہر ٹرمپ کی آشوب کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن قانونی حوالے سے، صدر کے بطور کمانڈر ان چیف کے اختیارات انتہائی وسیع ہیں، جس کی وجہ سے کانگریس کے لیے انہیں روکنا مشکل ہو گا۔Also readPakistan: Petrol & Diesel Prices Reduced to Rs352.59, Rs382.25
امریکہ کے صدر کو بطور کمانڈر ان چیف فوجی آپریشنز اور خارجی سفارتی پالیسیوں پر بہت زیادہ لچک حاصل ہوتی ہے۔ ایٹلانٹک کونسل کے سینئر ڈائریکٹر وليم ویچلر کے مطابق، جمہوریہ کے ہاتھ میں آنے والی کانگریس ٹرمپ کے گھریلو مقننہ ایجنڈے کو روک سکتی ہے، لیکن ان کے بیرونی فوجی اختیارات پر کنٹرول کرنا انتہائی محدود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ڈیموکریٹس ٹرمپ کے گھریلو قوانین کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن جنگ کی اعلان یا فوجی کارروائیوں میں ان کی مداخلت کم مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔
ایران جنگ اور اس کے سیاسی اور اقتصادی اثرات
سب سے فوری اور حساس مسئلہ ایران کے خلاف جاری جنگ ہے، جسے صدر ٹرمپ نے ہفتہ کو قبول کیا کہ یہی وجہ ہے کہ ان کی پارٹی کو دونوں گھروں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم، صدر نے افسوس کا اظہار نہیں کیا اور زور دیا کہ ایران کو نیوکلیر ہتھیار بننے سے روکنا ضروری ہے، حالانکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے کبھی ایسا ہتھیار بنانے کی خواہش نہیں رکھی۔ اس تنازعے کے نتیجے میں امریکہ میں ایندھن کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جس سے ووٹرز میں ناراضگی پائی گئی ہے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا تھا کہ ری پبلکنز نے کانگریس کو جنگ کی طاقت سونپ دی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا۔
صدر ٹرمپ کے دور میں ایران کے خلاف حملوں کے بعد عالمی توانائی کی قیمتیں بلند سطح پر رہی ہیں اور خلیجی ممالک بے چین ہیں۔ ایران کے رہنماؤں نے ٹرمپ کی گھریلو شکست کو ان کی ذلت کے طور پر دیکھا ہے، لیکن واٹن میں ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر اب بھی فوجی کارروائی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سیاسی نقصان کا کوئی خوف نہیں رہا۔ تاہم، پالیسی ماہرین کا خیال ہے کہ مزید کشیدگی کوئی واضح کامیابی کا راستہ نہیں دیتی اور اس سے معاشی مشکلات اور بڑھ سکتی ہیں، جو ہی ووٹرز کی ناراضگی کی اصل وجہ تھیں۔
جمہوریہ کے رد عمل اور دیگر عالمی معاملات کا تجزیہ
سینیٹ کے جمہوریہ لیڈر چک شومیئر نے واضح کیا کہ ان کے گھر کا مشن ٹرمپ کی آشوب کو ختم کرنا اور ایران کی جنگ کو روکنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریہ کے ہاتھ میں آنے والا کانگریس ٹرمپ کے فوجی نامزدگیوں کی توثیق اور فنڈنگ کے ذریعے ان کی بیرونی کارروائیوں کو محدود کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بہت محدود وسائل ہیں۔ وائس پریذیڈنٹ جے ڈی ونس نے بھی ایران کی پالیسی سے فاصلہ قائم کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ ری پبلکنز کے ووٹوں کی کھوٹ کی وجہ ہے۔
یوکرین کے معاملے میں، جمہوریہ ڈیموکریٹس امریکہ کو روسی حملے کے خلاف مزید مدد فراہم کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ 4.5 سال پرانے تنازعے کا حصہ ہے۔ ٹرمپ نے براہ راست مدد روک دی ہے، لیکن ڈیموکریٹس امید کرتے ہیں کہ وہ ری پبلکنز کو شامل کر کے ایک ایسا اکثریت بنائیں گے جو ٹرمپ کی ویٹو کو بھی نظر انداز کر سکے۔ تجزیہ کاروں کا خدشہ ہے کہ صدر ٹرمپ اپنی فوری فطرت کی وجہ سے مضافی خطوں میں مزید عدم استحکام پیدا کر سکتے ہیں، یا کیوبا جیسے ممالک پر دباؤ بڑھا سکتے ہیں، جہاں وہ تیل کا بلاک رکھے ہوئے ہیں۔
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