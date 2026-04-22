ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات کی وقتসীما کی خبروں کی تردید، ناکہ بندی سے ایران پر دباؤ

صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی یا مذاکرات کے لیے کسی وقتসীما کے تعین کی خبروں کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی سے زیادہ دباؤ میں ہے۔ انہوں نے مڈٹرم انتخابات سے قبل معاملے کو حل کرنے کی خواہش کو بھی مسترد کیا۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی یا مذاکرات کے حوالے سے پھیلائی جانے والی قیاس آرائیوں اور مخصوص وقتসীما کی خبروں کو سختی سے رد کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جنگ بندی یا مذاکرات کے لیے کوئی مقررہ وقت نہیں ہے اور تین سے پانچ دنوں کی مہلت کی خبریں مکمل طور پر جھوٹی اور بے بنیاد ہیں۔ فوکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی نئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی حتمی مدت مقرر کی گئی ہے۔ انہوں نے اس تاثر کو بھی یکسر مسترد کر دیا کہ وہ مڈٹرم انتخابات کے قریب آکر اس معاملے کو جلد از جلد نمٹانا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ محض افواہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر بڑھتے ہوئے اقتصادی دباؤ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کی وجہ سے زیادہ دباؤ میں ہے اور یہی دباؤ حالات میں تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران بمباری کے حملوں کے مقابلے میں ناکہ بندی سے زیادہ خوفزدہ ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کی درخواست پر ایران پر حملے روکنے اور جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا تھا۔ تاہم، انہوں نے امریکی فوج کو آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی جاری رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ ایران پر اقتصادی دباؤ برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات اور اقدامات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن وہ اس بات پر بھی اصرار کر رہا ہے کہ ایران کو اپنی جوہری پالیسیوں اور خطے میں اپنی مداخلت کے حوالے سے سنجیدگی سے بات کرنا ہوگی۔ پاکستان کی جانب سے خطے میں قیام امن کی کوششوں کو صدر ٹرمپ نے سراہا ہے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایران کے ساتھ مذاکرات کی ممکنہ تاریخ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات 36 سے 72 گھنٹوں کے اندر شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ مذاکرات پاکستان کی ثالثی کے تحت ہوسکتے ہیں، جس سے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن واستحکام قائم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
