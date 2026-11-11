ٹرمپ انتظامیہ کا ہارورڈ یونیورسٹی کے داخلوں میں نسلی امتیاز کی تحقیقات پر ڈیموکریٹ سے قانونی تنازع
ٹرمپ انتظامیہ نے ڈیموکریٹ رہنما رابرٹ گارسیا کو خط لکھ کر تحقیقات کے ذریعے دباؤ کا اشارہ روکنے کا مطالبہ کیا، جہاں گارسیا نے آئین کے تحت کانگریس کی اجراء اختیارات کو جواز دیا۔
ٹرمپ انتظامیہ اور ڈیموکریٹ رہنما رابرٹ گارسیا کے درمیان ہارورڈ یونیورسٹی کے داخلوں میں نسلی امتیاز کی تحقیقات کے تعلق سے قانونی تنازع کا آغاز ہوا۔ وائٹ ہاؤس کے قانونی مشیر ول شیرف نے رابرٹ گارسیا کو خط لکھا اور کہا کہ حکومت کو تحقیقات کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی۔ گارسیا نے فوری ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو تحقیقات اور حکومتی نگرانی کے لیے وسیع آئینی اختیارات حاصل ہیں اور اس کے لیے وائٹ ہاؤس کی اجازت درکار نہیں۔
داخلہ بیانات کی تحقیقات کے آرام کا سراغ
ہارورڈ یونیورسٹی کے داخلے کے عمل میں نسلی امتیازی پالیسی کے خلاف اقرار کی تحقیقات جاری ہونے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے ہائی لیول حکام کو یہ خیرمقدمی خط بھیجا۔ اس خط میں کہا گیا کہ انتظامیہ کے عہدیداروں کو خوف زدہ کرنے یا انہیں سرکاری ذمہ داریوں سے روکنے کے لیے تحقیقات اور قانونی کارروائی کی دھمکیاں سنگین جرم بن سکتی ہیں۔ گارسیا نے بتایا کہ وہ اپنے آئین کے تحفظات کے تحت تحقیق کا حق رکھتے ہیں اور وائٹ ہاؤس کی اجازت کی ضرورت نہیں۔Also readTurkish Stars Serenay Sarıkaya and Mert Demir Reportedly Split After Nearly Two Years
ایوانِ نمائندگان کے ڈیموکریٹ اقلیتی رہنما حکیم جیفریز نے وائٹ ہاؤس کے انتباہ کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بیان حقائق، قانون اور آئین تینوں کے لحاظ سے غلط ہے۔ اس نے مزید کہا کہ نئی ڈیموکریٹک کانگریس انتظامیہ کے اختیارات پر نگرانی اور توازن قائم کرے گی۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ڈیموکریٹ جنوری سے ٹرمپ خاندان کے مالی معاملات، جیفری ایپسٹین کیس اور حکومتی معاہدوں سمیت متعدد معاملات کی تحقیقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔
آئینیات اور حکومتی برادری کی رائے
رابرٹ گارسیا نے عدالت میں واضح کر دیا کہ وہ آئین کی تشریح کے تحت حکومتی تحقیقات کے لیے مکمل اجازت رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وائٹ ہاؤس کے قانونی مشیر ول شیرف نے یہ الزام لگایا کہ حکومتی تحقیقات کے بطور دباؤ آزما کر ضابطہ کاروں کو مؤثر طریقے سے آڈیو تنازعات سے بچانے کے لیے بہتر طریقے موجود ہیں۔ حکام کے اس مواقف نے ری پبلکنز کی جانب سے وہ سبق سکھایا کہ عدالتوں میں عدالت کے برادری اس خطری کهریش کی استخدام شمیاں ہو سکتی ہیں۔
ڈیموکریٹ کے خلاف شکوک و شبہات کے باوجود، ایسٹ ہائیڈیز فلم یا نوٹ کے ذریعے ناظرین جانتے ہیں کہ محکومہ ڈیموکریٹ کے مطالبے کے تحت حکومت کی تحقیقات نظام کے اہلکاروں پر غور کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ یہ تحقیقات وائرائیے دور پر اس تمام تفتیش کا مقصد یہ ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلے کے عمل میں ممکنہ امتیازی طریقہ کار کو ثابت یا رد کیا جائے۔ اس سے ڈیموکریٹوں کے درمیان تنازعات کے حساب میں مزید شفافیت لائے گا۔
منصوبے اور آئندہ کے اقدامات
ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے جواب میں اقدامات کی سطح سے ڈیموکریٹ کے عدالتی کمیٹیز سے نکل کر قاضی ٹیم کی زیر نگرانی قانون سازی کی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ کمرشل کلاس روم اور محض تجزیے کے معاملے میں، افتتاحی منصوبے آئندہ جولائی کے ماہ میں ہارورڈ وابستہ ٹیم کی منتقلی اور کمیشن کے ٹیسٹ کے ساتھ مکمل ہوگی۔ دیپینڈنسی کے تشخیص میں،پارٹنیٹ کے بارے میں بتانے کے بعد، 30 مارچ سے آئندہ اور پراڈکٹل پروفائلنگ کی وجہ سے مزید غور کیا گیا۔
اس کے اثرات وقتاً فوقتاً تنظیمی سطح پر نظر آنہوں، ہر لاکھ کے عدالتی رکن نے گنوتی کے عین مطابق کا انکشاف کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے ہارورڈ یونیورسٹی کے داخلے کے عمل کو مکمل طور پر پارٹنر سائنس اور معیاری منتظم کی پیداوار سے ریکارڈ کرنا بھی ضروری ہے۔
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