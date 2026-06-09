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ٹریفک پولیس کی لاپروائی: ایل پی جی سلنڈر پھٹنے سے 6 زخمی

Punjabi News News

ٹریفک پولیس کی لاپروائی: ایل پی جی سلنڈر پھٹنے سے 6 زخمی
ایل پی جی سلنڈر حادثہکورنگی ٹریفک حادثہپبلک ٹرانسپورٹ خطرات
📆09/06/2026 3:19 am
📰ExpressNewsPK
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پبلک ٹرانسپورٹ میں ایل پی جی گیس سلنڈر کے غیر قانونی استعمال کی عدم نگرانی نے کورنگی میں سخت حادثے کا سبب بنایا، جس میں 6 افراد زخمی ہوگئے۔

ٹریفک پولیس کی عدم دلچسپی اور لاپروائی کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ میں ایل پی جی گیس سلنڈر کے استعمال نے اس میں سفر کرنے والوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ پیر کی شب کورنگی غریب نواز اسٹاپ جی پی او چوک کے قریب رکشا میں رکھا ایل پی جی سلنڈر گیس بھرانے کے دوران پھٹ گیا۔ جس کے باعث رکشے میں سوار باپ اور 2 کمسن بیٹیوں سمیت 6 افراد زخمی ہوگئے جنھیں فوری طبی امداد کے لیے سول اسپتال برنس وارڈ لیجایا گیا۔ اس حوالے سے ایس ایچ او کورنگی ملک اشفاق نے بتایا کہ ایل پی جی گیس سلنڈر کی دکان کے باہر رکشا ڈرائیور رکشے میں لگائے گئے سلنڈر میں گیس بھروا رہا تھا جبکہ رکشے میں ایک شخص اپنی 2 کمسن بیٹیوں کے ہمراہ سوار تھا کہ اس رکشے میں موجود ناقص سلنڈر پھٹنے سے رکشے میں سوار باپ اور 2 بیٹیوں سمیت 6 افراد زخمی ہوگئے۔ جبکہ دھماکے سے علاقے میں خوف و ہراس بھی پھیل گیا ، زخمیوں کی شناخت 36 سالہ محفیظ الرحمٰن اس کی 2 کمسن بیٹیوں 2 سالہ زینب اور 7 سالہ زاکرہ کے نام سے کی گئی۔ جبکہ دھماکے میں رکشا ڈرائیور صابر ، دکان کا ملازم فیضان اور راہگیر ارشاد شامل ہیں جنھیں برنس وارڈ میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے جبکہ رکشا بھی دھماکے میں تباہ ہوگیا جسے پولیس نے قبضے میں لیکر اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل شروع کر دیا۔ واضح رہے شہر میں ایل پی جی گیس سلنڈر کی بے شمار دکانیں قائم ہیں جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی ایل پی جی گیس سلنڈر پر پابندی عائد ہے جو کہ کسی بم سے کم نہیں تاہم اس کے باوجود رکشوں میں بلا خوف و خطر ایل پی جی گیس سلنڈر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو کہ ان میں سفر کرنے والوں کی زندگیوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت بھی ہو رہا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ گزشتہ روز کورنگی میں دیکھنے میں آیا جبکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے اس پابندی کی خلاف ورزی پر کوئی ایکشن بھی دکھائی نہیں دیتا.

ٹریفک پولیس کی عدم دلچسپی اور لاپروائی کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ میں ایل پی جی گیس سلنڈر کے استعمال نے اس میں سفر کرنے والوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ پیر کی شب کورنگی غریب نواز اسٹاپ جی پی او چوک کے قریب رکشا میں رکھا ایل پی جی سلنڈر گیس بھرانے کے دوران پھٹ گیا۔ جس کے باعث رکشے میں سوار باپ اور 2 کمسن بیٹیوں سمیت 6 افراد زخمی ہوگئے جنھیں فوری طبی امداد کے لیے سول اسپتال برنس وارڈ لیجایا گیا۔ اس حوالے سے ایس ایچ او کورنگی ملک اشفاق نے بتایا کہ ایل پی جی گیس سلنڈر کی دکان کے باہر رکشا ڈرائیور رکشے میں لگائے گئے سلنڈر میں گیس بھروا رہا تھا جبکہ رکشے میں ایک شخص اپنی 2 کمسن بیٹیوں کے ہمراہ سوار تھا کہ اس رکشے میں موجود ناقص سلنڈر پھٹنے سے رکشے میں سوار باپ اور 2 بیٹیوں سمیت 6 افراد زخمی ہوگئے۔ جبکہ دھماکے سے علاقے میں خوف و ہراس بھی پھیل گیا ، زخمیوں کی شناخت 36 سالہ محفیظ الرحمٰن اس کی 2 کمسن بیٹیوں 2 سالہ زینب اور 7 سالہ زاکرہ کے نام سے کی گئی۔ جبکہ دھماکے میں رکشا ڈرائیور صابر ، دکان کا ملازم فیضان اور راہگیر ارشاد شامل ہیں جنھیں برنس وارڈ میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے جبکہ رکشا بھی دھماکے میں تباہ ہوگیا جسے پولیس نے قبضے میں لیکر اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل شروع کر دیا۔ واضح رہے شہر میں ایل پی جی گیس سلنڈر کی بے شمار دکانیں قائم ہیں جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی ایل پی جی گیس سلنڈر پر پابندی عائد ہے جو کہ کسی بم سے کم نہیں تاہم اس کے باوجود رکشوں میں بلا خوف و خطر ایل پی جی گیس سلنڈر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو کہ ان میں سفر کرنے والوں کی زندگیوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت بھی ہو رہا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ گزشتہ روز کورنگی میں دیکھنے میں آیا جبکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے اس پابندی کی خلاف ورزی پر کوئی ایکشن بھی دکھائی نہیں دیتا

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