ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے کراچی پورٹ پر گندم کی کھیپ اترائی
کراچی پورٹ پر رومانیا سے درآمد شدہ 50 ہزار ٹن گندم اتر گئی ہے جو پنجاب کے لیے مختص ہے۔ موجودہ منڈی میں آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ برقرار ہے۔
ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان (ٹی سی پی) کی جانب سے درآمد کردہ گندم کی ایک بڑی کھیپ بدھ کے روز کراچی پورٹ پر پہنچ گئی جس سے ملک میں برقی آٹے کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں 24NewsHD کی رپورٹ کے مطابق رومانیا سے درآمد شدہ بیولکر جہاز ایم وی ژونگ چانگ (MV Zhong Chang) نے کراچی پورٹ کے کے جی ٹی ایل ٹرمینل کے بیروتھ نمبر 13 اور 14 پر رسا لیا ہے۔
پنجاب کے لیے 50 ہزار ٹن گندم کی منتقلی
کراچی پورٹ پر اترنے والے اس جہاز میں تقریباً 50,000 میٹرک ٹن گندم موجود ہے جو بنیادی طور پر صوبہ پنجاب کی فراہمی کے لیے مختص کی گئی ہے۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کی جانب سے چلائے جانے والے وسیع تر سرکاری امپورٹ ڈرائیو کے تحت اس گندم کی کھیپ کو صوبائی سطح پر تقسیم کیا جائے گا تاکہ آٹے کی پیداوار کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے۔Also readEngland match to be 50-50, Babar must not worry about criticism: Raja
مختلف صوبوں میں گندم کی تقسیم کی کارروائی
ٹی سی پی نے اب تک کل چار جہازوں کے ذریعے 200,000 میٹرک ٹن سے زائد گندم کی درآمد مکمل کی ہے جن میں سے ایک جہاز خیبر پختونخوا، ایک جہاز سندھ کے لیے اور دو جہاز پنجاب کی فراہمی کے لیے مختص تھے۔ صوبائی حکومتوں اور ٹریڈنگ کارپوریشن کے درمیان اسٹوریج اور تقسیم کے منصوبے تحت یہ گندم مختلف کمپنیوں کو منتقل کی جائے گی۔
آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا سلسلہ
ملک بھر میں گندم کی بڑی مقدار میں درآمد کے باوجود منڈی میں برقی آٹے کی قیمتوں میں کمی نہیں آئی ہے اور کراچی سمیت تمام شہروں میں مہنگائی کا رجحان برقرار ہے۔ آٹا مل مالکان نے چکی کا آٹا فی کلو 20 روپے اور 2.5 نمبر آٹا فی کلو 15 روپے مہنگا کر دیا ہے جس سے عوامی سطح پر بھاری مالی بوجھ بڑھ گیا ہے۔
کراچی منڈی میں گندم اور آٹے کی نئی قیمتیں
کراچی منڈی میں گندم کی قیمتیں فی کلو 150 روپے تک پہنچ گئی ہیں جبکہ چکی کا آٹا فی کلو 210 روپے پر فروخت ہو رہا ہے۔ دوسری جانب 2.5 نمبر آٹا کی قیمت فی کلو 180 روپے مقرر کی گئی ہے جو کہ پچھلی قیمتوں کے مقابلے میں نمایاں حد تک اضافے کا شکار ہے۔
کمیٹیوں کی جانب سے قیمتوں کی مانیٹرنگ کی کوششیں
حکومتی سطح پر قومی غذائی قیمتوں کی نگرانی کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹیاں آٹا مل مالکان کی جانب سے طے کردہ نئی قیمتوں کی قانونی حیثیت کا جائزہ لے رہی ہیں تاہم فی الحال منڈی میں سپلائی کے بحران کی وجہ سے قیمتوں میں کمی کا کوئی واضح اشارہ نہیں مل رہا۔
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