ٹنسل پتھر: وجوہات، علامات اور علاج

ٹنسل پتھر کیا ہیں، وہ کیسے بنتے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، اور ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ اچھی زبانی صحت کے ذریعے ان سے بچنے کے طریقے کے بارے میں معلومات۔
ٹنسل پتھر ، جنہیں ٹنسلیولتھس بھی کہا جاتا ہے، چھوٹے، سخت ذخائر ہیں جو ٹنسلز کی دراڑوں میں بنتے ہیں۔ یہ پھنسے ہوئے کھانے کے ذرات، مردہ خلیات، بلغم اور بیکٹیریا سے بنے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ جمع ہوتے اور سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ پتھر عام طور پر سفید یا پیلاہٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں اور سائز میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ عام طور پر خطرناک نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ بڑے ہو جائیں یا متاثر ہو جائیں تو تکلیف اور ناخوشگوار علامات پیدا کر سکتے ہیں۔\بہت سے لوگ جن کے ٹنسل پتھر ہوتے ہیں، کسی بھی علامت کو محسوس نہیں
کر سکتے، خاص طور پر اگر پتھر چھوٹے ہوں۔ تاہم، بڑے پتھر قابل ذکر مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ سب سے عام علامت مستقل بدبو ہے، جسے ہیلیٹوسس بھی کہا جاتا ہے، جو بیکٹیریا کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیگر علامات میں گلے میں درد، نگلنے میں دشواری، گلے میں کچھ پھنسا ہوا محسوس ہونا اور اعصابی راستوں کے اشتراک کی وجہ سے کان میں درد شامل ہیں۔ بعض صورتوں میں، ٹنسلز کے ارد گرد سوجن یا لالی بھی ہو سکتی ہے۔\ٹنسل پتھر اس وقت بنتے ہیں جب ملبہ ٹنسلز کی چھوٹی جیبوں یا کرپٹ میں پھنس جاتا ہے۔ بیکٹیریا اور فنگس اس مواد کو کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ یہ سخت ہو جاتا ہے۔ ناقص زبانی حفظان صحت ان کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ بیکٹیریا کو آسانی سے بڑھنے دیتا ہے۔ بار بار گلے کے انفیکشن یا بڑھے ہوئے ٹنسلز بھی خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ مزید برآں، دائمی سائنوس کے مسائل اور ناک کے بعد بہنے سے بلغم کے جمع ہونے میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے ان پتھروں کی تشکیل میں مدد مل سکتی ہے۔\ٹنسل پتھروں کی تشخیص عام طور پر آسان ہے اور اس کے لیے پیچیدہ ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ اکثر گلے کے جسمانی معائنے کے دوران ان کی شناخت کر سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں، امیجنگ ٹیسٹ جیسے کہ ایکسرے یا سی ٹی اسکین استعمال کیے جا سکتے ہیں اگر پتھر آسانی سے نظر نہ آئیں یا اگر علامات بغیر کسی واضح وجہ کے برقرار رہیں۔ ان مریضوں کو جو اکثر گلے میں تکلیف یا بدبو کا تجربہ کرتے ہیں، انہیں تفصیلی چیک اپ کروانے کا مشورہ دیا جا سکتا ہے۔\علاج کا انحصار ٹنسل پتھروں کے سائز اور شدت پر ہوتا ہے۔ چھوٹے پتھر خود ہی غائب ہو سکتے ہیں یا گھر پر گرم نمکین پانی سے نرمی سے غرارے کر کے ہٹا سکتے ہیں۔ اچھی زبانی حفظان صحت، بشمول برش کرنا اور فلاسنگ، بیکٹیریا کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں، ڈاکٹر پتھروں کو محفوظ طریقے سے ہٹانے کے لیے خصوصی اوزار استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر حالت سنگین یا بار بار ہونے والی ہو جائے تو، طبی علاج جیسے کہ لیزر تھراپی یا یہاں تک کہ ٹنسلز کو جراحی سے ہٹانا (ٹنسلیکٹومی) پر غور کیا جا سکتا ہے۔\ٹنسل پتھروں سے بچاؤ میں بنیادی طور پر اچھی زبانی اور گلے کی حفظان صحت کو برقرار رکھنا شامل ہے۔ دن میں دو بار دانت برش کرنا، اپنی زبان کو صاف کرنا، اور ماؤتھ واش کا استعمال بیکٹیریا کے جمع ہونے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ہائیڈریٹ رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ منہ اور گلے سے ملبے کو دھونے میں مدد کرتا ہے۔ نمکین پانی سے باقاعدگی سے غرارے کرنے سے ٹنسلز صاف رہ سکتے ہیں۔ تمباکو نوشی سے پرہیز اور سائنوس یا گلے کے انفیکشن کا فوری علاج کرنے سے خطرے کو مزید کم کیا جا سکتا ہے۔ ان آسان اقدامات پر عمل کر کے، آپ ٹنسل پتھروں کے بننے کے امکانات کو کم کر سکتے ہیں اور مجموعی طور پر بہتر زبانی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں
ٹنسل پتھر ٹنسلز زبانی حفظان صحت گلے میں درد بدبو علاج بچاؤ