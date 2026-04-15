ٹنڈومستی: غیرت کے نام پر 18 سالہ لڑکی کا بہیمانہ قتل، ماموں اور کزن گرفتار

وزیر ترقی نسواں سندھ کا نوٹس، پولیس کی کارروائی میں دو ملزمان کو اسلحہ سمیت دھر لیا گیا۔ واقعات کی شدید مذمت، متاثرہ خاندان کی فوری مدد کی یقین دہانی۔
خیرپور کے علاقے ٹنڈومستی میں ایک 18 سالہ لڑکی، روبینہ ، کو اس کے اپنے ماموں اور کزن نے غیرت کے نام پر سرعام گولی مار کر وحشیانہ انداز میں قتل کر دیا۔ اس اندوہناک واقعے نے پورے علاقے کو سوگ میں مبتلا کر دیا ہے۔ وزیر ترقی نسواں سندھ ، محترمہ شاہینہ شیر علی ، نے اس معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ ملزمان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔
واقعے کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق، روبینہ کو مبینہ طور پر 'کارنہن' یعنی غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ یہ نام نہاد غیرت کا فعل اس قدر بے رحمی سے انجام دیا گیا کہ ایک نوجوان زندگی کو بے دردی سے موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا۔ بعد ازاں، خیرپور پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اس واردات میں ملوث مرکزی ملزم کو اس کے استعمال کیے گئے اسلحے سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتاری کی یہ کارروائی عوام میں انصاف کے حصول کی امید کو تقویت دیتی ہے۔
وزیر ترقی نسواں سندھ، شاہینہ شیر علی، نے اس غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا کہ علاقہ مکینوں نے اس وحشیانہ فعل کو محض خاموش تماشائی بن کر دیکھا۔ انہوں نے ڈی آئی جی سکھر سے اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے اور سختی سے ہدایت کی ہے کہ اس جرم میں ملوث کسی بھی شخص کو کوئی رعایت نہ دی جائے اور قانون کے مطابق سخت ترین سزا سنائی جائے۔
وزیر موصوفہ نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت سندھ خواتین کے تحفظ کے لیے سیف ہاؤسز اور دارالامان قائم کر چکی ہے اور گھریلو و صنفی تشدد کا شکار خواتین کو تنہا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے متاثرہ خواتین کو محکمہ ترقی نسواں سندھ کے ہیلپ لائن نمبر 1094 یا دفتر سے فوری رابطہ کرنے کی ترغیب دی تاکہ انہیں بروقت مدد اور تحفظ فراہم کیا جا سکے۔
یہ دل دہلا دینے والا واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح قدیم اور فرسودہ خیالات آج بھی معاشرے میں خواتین کی زندگیوں کو اجیرن کر رہے ہیں۔ روبینہ جیسے نوجوانوں کی زندگیاں اس طرح کے غیر انسانی افعال کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں، جس کے پیچھے کوئی منطقی یا اخلاقی جواز نہیں ہوتا۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کی جانب سے فوری کارروائی قابل تحسین ہے، لیکن یہ واقعہ معاشرے میں شعور بیداری اور ایسے سوچ و فکر کے خلاف ٹھوس اقدامات کی ضرورت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پاکستان ہاکی فیڈریشن کا نئی ٹیم مینجمنٹ کا اعلانپاکستان ہاکی فیڈریشن نے قومی سینئر، جونیئر اور انڈر 18 ہاکی ٹیموں کے لیے نئے کوچنگ اور مینجمنٹ پینلز کا اعلان کردیا۔
Read more »
پی ایچ ایف کا سینئر، جونیئر اور انڈر 18 ٹیموں کیلیے نئے مینجمنٹ پینلز کا اعلانقومی سینئر ٹیم کے لیے اولمپیئن منظور الحسن کو بطور ہیڈ کوچ ذمہ داری سونپی گئی ہے
Read more »
Peace diplomacy: PM Shehbaz to visit Saudi Arabia, Qatar and Türkiye todayPrime Minister Shehbaz Sharif is set to embark on an official visit to Saudi Arabia, Qatar and Turkey from today until April 18, reported 24NewsHD TV channel on Wednesday.
Read more »
غیرت کے نام پر 18 سالہ لڑکی کا قتل، سندھ حکومت کا نوٹسٹنڈومستی خیرپور میں 18 سالہ روبینہ کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا، ماموں اور کزن گرفتار۔ وزیر ترقی نسواں سندھ کا واقعے کا نوٹس، سخت کارروائی کی ہدایت۔
Read more »
PM Shehbaz begins four-day tour of Saudi Arabia, Qatar and TurkeyShehbaz Sharif has departed on a four-day official visit to Saudi Arabia, Qatar and Turkey, with the trip set to continue until 18 April.
Read more »
Pakistan PM heads to Saudi Arabia, Qatar, Turkey to push for US-Iran talksShehbaz Sharif has departed on a four-day official visit to Saudi Arabia, Qatar and Turkey, with the trip set to continue until 18 April.
Read more »