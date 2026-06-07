ٹکٹاکر نادیں مبارک 'نانی والا' کی gestion کے خلاف مقدمہ درج

پولیس نے ٹکٹاکر نادیں مبارک، جو نانی والا کے نام سے مشہور ہیں، Defence C پولیس سٹیشن پر مقدمہ درج کرنے کے بعد جنٹ چوٹی کے کورٹ میں پیش کیا۔申诉 میں کہا گیا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار فہد الرحمán کی شکایت پر کیس درج ہوا۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ مقدمہ غلط Sightseeing اور بے پرواہ ڈرائیving اور عوام کے اہلکاروں کی ذمہ داریوں کی ر Tidiness میں رکاوٹ ڈالنے کےkin sectionوں کے تحت درج ہوا۔
ٹکٹاکر نادیں مبارک ، جو نانی والا کے نام سے مشہور ہیں، کو پولیس نے جنٹ چوٹی کے کورٹ میں پیش کیا جب ان کے خلاف Defence C پولیس سٹیشن پر مقدمہ درج ہوا، جس کی اطلاعات 24NewsHD ٹی وی چینل نے دی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق، کیس ٹریفک پولیس اہلکار فہد الرحمán کی شکایت پر درج ہوا۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ مقدمہ غلط Sightseeing اور بے پرواہ ڈرائیving اور عوام کے اہلکاروں کی ذمہ داریوں کی ر Tidiness میں رکاوٹ ڈالنے کےkin sectionوں کے تحت درج ہوا۔ FIR کے مطابق، ٹریفک پولیس اہلکاروں نے annum جاری چیکنگ کے دوران بلیک ٹینڈ وånڈوز والےغیر رجسٹرڈ گاڑی کو روکنے کی signalling کی۔ تاہم، درست تعلیمات کی بجائے، ڈرائیور Allegedly گاڑی کوReverse گئی اور ایک وے روڈ پر غلط سمت میں بھاگنے کاerteilt, FIR میں کہا گیا۔ FIR میں مزید کہا گیا کہ جب ٹریفک اہلکار نے گاڑی کا تعاقب کیا تو ڈرائیور تعاقب کے دوران ان کو گاڑی سے марنے کی کوشش کی۔ شکایت کے مطابق، ملزم کے بعد Defence Phase 7 میں اپنی رہائش کے باہر گاڑی پارک کی جہاں وہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کو دہرatan تہدید جاری رکھے.
ٹکٹاکر نادیں مبارک، جو نانی والا کے نام سے مشہور ہیں، کو پولیس نے جنٹ چوٹی کے کورٹ میں پیش کیا جب ان کے خلاف Defence C پولیس سٹیشن پر مقدمہ درج ہوا، جس کی اطلاعات 24NewsHD ٹی وی چینل نے دی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق، کیس ٹریفک پولیس اہلکار فہد الرحمán کی شکایت پر درج ہوا۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ مقدمہ غلط Sightseeing اور بے پرواہ ڈرائیving اور عوام کے اہلکاروں کی ذمہ داریوں کی ر Tidiness میں رکاوٹ ڈالنے کےkin sectionوں کے تحت درج ہوا۔ FIR کے مطابق، ٹریفک پولیس اہلکاروں نے annum جاری چیکنگ کے دوران بلیک ٹینڈ وånڈوز والےغیر رجسٹرڈ گاڑی کو روکنے کی signalling کی۔ تاہم، درست تعلیمات کی بجائے، ڈرائیور Allegedly گاڑی کوReverse گئی اور ایک وے روڈ پر غلط سمت میں بھاگنے کاerteilt, FIR میں کہا گیا۔ FIR میں مزید کہا گیا کہ جب ٹریفک اہلکار نے گاڑی کا تعاقب کیا تو ڈرائیور تعاقب کے دوران ان کو گاڑی سے марنے کی کوشش کی۔ شکایت کے مطابق، ملزم کے بعد Defence Phase 7 میں اپنی رہائش کے باہر گاڑی پارک کی جہاں وہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کو دہرatan تہدید جاری رکھے
ٹکٹاکر نادیں مبارک نانی والا ٹریفک پولیس غدار ڈرائیving
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