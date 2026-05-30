ٹک ٹاک اپنی خدمات کو وسعت دے رہا ہے اور ہوٹل بکنگ اور مالیاتی خدمات متعارف کروا رہا ہے، جس کا مقصد ایک جامع ڈیجیٹل پلیٹ فارم بننا ہے۔
ٹک ٹاک اپنی خدمات کو سوشل میڈیا سے آگے بڑھا کر ایک جامع ڈیجیٹل پلیٹ فارم بننے کی طرف گامزن ہے۔ ویڈیو شیئرنگ ایپ نے بتدریج نئی خصوصیات شامل کی ہیں، جن میں ٹک ٹاک شاپ، مقامی دریافت کے اوزار، بہتر تلاش کے افعال اور گیمنگ خدمات شامل ہیں۔ اب اس نے ہوٹل بکنگ کی سہولت متعارف کرائی ہے اور مالیاتی خدمات فراہم کرنے کی منظوری حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ کمپنی ظاہر ہے کہ سپر ایپ ماڈل کی پیروی کر رہی ہے، جو صارفین کو ایک ہی پلیٹ فارم کے ذریعے متعدد خدمات تک رسائی کی اجازت دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کئی ایپلی کیشنز کے درمیان سوئچ کریں۔ یہ ماڈل چین میں وی چیٹ جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے کافی مقبولیت حاصل کر چکا ہے، جو پیغام رسانی، ادائیگیاں، سوشل نیٹ ورکنگ اور دیگر ڈیجیٹل خدمات کو ایک ایپ میں یکجا کرتا ہے۔ ٹک ٹاک اب اس نقطہ نظر کے عناصر کو بین الاقوامی منڈیوں میں نقل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹک ٹاک کا مقصد ڈیجیٹل سرگرمیوں کی ایک وسیع رینج کے لیے ایک پلیٹ فارم بننا ہے۔ ٹک ٹاک شاپ کی توسیع کے بعد، کمپنی نے اس سال کے شروع میں بنیادی طور پر امریکی ملکیت میں منتقل ہونے کے بعد اپنی خدمات میں تنوع جاری رکھا ہے۔ اس ماہ کے شروع میں، ٹک ٹاک نے امریکہ میں ٹک ٹاک گو لانچ کیا، جس سے صارفین ایپ کے ذریعے براہ راست ہوٹل، سیاحتی مقامات اور سفری تجربات دریافت اور بک کر سکتے ہیں۔ صارفین پلیٹ فارم سے باہر نکلے بغیر معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، دستیابی چیک کر سکتے ہیں اور بکنگ مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ اقدام ٹک ٹاک کو ایک واحد منزل کے طور پر پیش کرتا ہے جہاں سفری مواد براہ راست بکنگ اور تجارتی سرگرمیاں پیدا کر سکتا ہے، جس سے تیسرے فریق کی ویب سائٹس پر انحصار کم ہوتا ہے۔ یہ ترقی ٹک ٹاک کو گوگل کی تلاش اور نقشہ سازی کی خدمات کے ساتھ قریب تر مسابقت میں لے آتی ہے، کیونکہ کمپنی مسافروں کے لیے دریافت اور بکنگ دونوں خدمات فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ علاوہ ازیں، روئٹرز نے رپورٹ کیا کہ ٹک ٹاک نے برازیل کے مرکزی بینک میں ادائیگی اور قرض کی خدمات پیش کرنے والی مالیاتی ٹیکنالوجی کمپنی کے طور پر کام کرنے کی اجازت کے لیے درخواست دی ہے۔ کمپنی ان لائسنسوں کی خواہاں ہے جو صارفین کو پری پیڈ اکاؤنٹس رکھنے، فنڈز وصول کرنے اور منتقل کرنے، ادائیگیاں کرنے اور کریڈٹ خدمات تک رسائی کی اجازت دیں گے۔ یہ توسیع ٹک ٹاک کی وسیع تر ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام قائم کرنے، صارفین کی مصروفیت بڑھانے، آمدنی کے نئے ذرائع تیار کرنے اور مالیاتی ٹیکنالوجی کمپنیوں اور ای کامرس پلیٹ فارمز کے ساتھ مسابقت کرنے کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہے۔ پوٹن نے مصنوعی ذہانت کو عالمی اقتصادی قیادت کے لیے اہم میدان جنگ قرار دیا ہے.
