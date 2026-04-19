ٹک ٹاک کی لت، پشاور میں بچے کی جان گئی، خوفناک حادثہ

پشاور کے علاقے تہکال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پانچویں جماعت کے طالب علم اویس نے ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے پستول چل جانے سے اپنی جان گنوا دی۔ یہ حادثہ سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال اور خصوصاً کم عمر بچوں کے ہاتھوں میں خطرناک ہتھیاروں کی موجودگی کے سنگین مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔
پشاور میں سوشل میڈیا کی لت ایک بار پھر ایک معصوم بچے کی جان لے گئی۔ تہکال پلوسئی کے علاقے میں پانچویں جماعت کے طالب علم، اویس، نے ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بناتے ہوئے ایک پستول چل جانے کے باعث اپنی جان گنوا دی جو کہ گھر میں شیشے کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کس طرح بے احتیاطی اور نا سمجھی خطرناک نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ اخبار ایکسپریس نیوز کے مطابق، اویس جیسے کم عمر بچے کے پاس اکثر اسکول کے واٹس ایپ گروپ میں چیزوں کو شئیر کرنے کے مقصد سے موبائل فون
موجود ہوتا تھا۔ جس روز یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا، اس دن اویس ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اس نے شیشے کے قریب پستول رکھا ہوا تھا، اور چونکہ اسے اسے چلانا نہیں آتا تھا، غلطی سے یہ چل گیا جس کے نتیجے میں اچانک یہ جان لیوا حادثہ پیش آگیا۔ اویس کے والد، سیف الرحمان، نے بتایا کہ گھر کے دیگر بچے اسکول گئے ہوئے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی نے ان کے بیٹے کی زندگی کا چراغ بجھا دیا۔ اس واقعے کے بعد سے پورا خاندان شدید غم اور سوگ کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ والد کا کہنا تھا کہ یہ لمحہ ان کے خاندان کے لیے انتہائی دردناک اور ناقابل برداشت ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خطرناک پہلوؤں کو ایک بار پھر نمایاں کرتا ہے۔ نوجوان اور کم عمر بچے محض چند سیکنڈ کی ویڈیو کو وائرل کرنے کی خاطر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ حالیہ عرصے میں، اسلحے کی نمائش اور اس کے غیر محتاط استعمال کے نتیجے میں پیش آنے والے حادثات اور قیمتی جانوں کے ضیاع کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں، جس پر ماہرین نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق، کم عمر بچوں میں سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال نہ صرف ذہنی اور اخلاقی مسائل کو جنم دیتا ہے، بلکہ خطرناک حرکات کی نقل کرنے کے رجحان کو بھی بڑھاتا ہے، جو کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتا ہے۔ والدین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور انہیں ذمہ دارانہ رویوں کی تربیت دیں۔ اس کے ساتھ ہی، متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسلحے کی نمائش اور خطرناک مواد پر مشتمل ویڈیوز کے خلاف سخت کارروائی کریں تاکہ مزید قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔
