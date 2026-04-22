ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کے خلاف 19 لاکھ روپے فراڈ کا مقدمہ درج

کراچی میں ٹک ٹاکر کاشف ضمیر پر سی ٹی ڈی اہلکار سے فراڈ کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کاشف ضمیر پر 19 لاکھ روپے ہتھیانے کا الزام ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے کاشف ضمیر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔
کراچی میں ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی (سی ٹی ڈی) کے اہلکار دوست محمد کی درخواست پر تھانہ گلبرگ میں درج کیا گیا ہے۔ کاشف ضمیر پر الزام ہے کہ انہوں نے سی ٹی ڈی اہلکار سے 19 لاکھ روپے کا فراڈ کیا۔ دوست محمد نے بتایا کہ کاشف ضمیر نے انہیں اٹلی بھیجنے کا جھانسہ دے کر یہ رقم ہتھیائی تھی۔ یہ واقعہ ایک سال پہلے پیش آیا تھا، جس کے بعد کاشف ضمیر نے دوست محمد سے رابطہ منقطع کر دیا اور ان کے فون کالز کا جواب دینا بند کر دیا۔ اس کے بعد سی ٹی ڈی اہلکار نے تھانہ گلبرگ میں مقدمہ درج کرایا۔ پولیس نے مقدمہ درج ہوتے ہی کاشف ضمیر کی گرفتاری کے لیے ڈیفنس میں واقع ان کے گھر پر چھاپہ مارا، لیکن اس وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ پولیس کاشف ضمیر کی تلاش میں مصروف ہے اور جلد ہی انہیں گرفتار کرنے کا امکان ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کاشف ضمیر کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان پر مختلف فراڈ کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ کاشف ضمیر ایک معروف ٹک ٹاکر ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کی ایک بڑی تعداد میں فالوورز ہیں۔ وہ اکثر اپنی عیش و عشرت اور دولت کی نمائش کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر پیسے بٹورنے اور فراڈ کرنے کے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ سی ٹی ڈی اہلکار دوست محمد کا کہنا ہے کہ انہوں نے کاشف ضمیر پر مکمل اعتماد کیا تھا اور انہیں کبھی شبہ نہیں ہوا تھا کہ وہ ان کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کاشف ضمیر اکثر ان کے ہاں کراچی میں قیام کرتے تھے اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔ دوست محمد نے مزید بتایا کہ انہوں نے اپنی جمع پونجی کاشف ضمیر کو دی تھی، جس کی وجہ سے انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے حکومت اور پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ کاشف ضمیر کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور ان سے ان کے پیسے واپس دلوائے جائیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کاشف ضمیر کے خلاف تمام الزامات کی مکمل تحقیقات کریں گے اور اگر وہ مجرم پائے جاتے ہیں تو انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ انہوں نے عوام کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ کاشف ضمیر جیسے فراڈیوں سے بچ کر رہیں اور کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کریں۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کاشف ضمیر کے دیگر ساتھیوں کی بھی تلاش کر رہے ہیں، جن کے فراڈ میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ اس مقدمے نے سوشل میڈیا پر بھی کافی ہلچل مچادی ہے اور لوگ کاشف ضمیر کے خلاف سخت ردعمل ظاہر کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ کاشف ضمیر نے سوشل میڈیا پر اپنی غلط تصویر پیش کی ہے اور وہ ایک فراڈی ہیں۔ دوسری جانب، کاشف ضمیر کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم، ان کے وکلا کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی اس معاملے پر اپنا موقف پیش کریں گے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے اس خبر کی مکمل کوریج جاری رہے گی۔ برطانوی گلوکار زین ملک کی صحت کے بارے میں بھی خبریں زیر گردش ہیں، جن کی تفصیلات ایکسپریس میڈیا گروپ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں
کراچی کیماڑی میں لاپتہ بچے کی لاش برآمدکیماڑی میں 19 اپریل کو لاپتہ ہونے والے ڈھائی سالہ صلاح الدین کی لاش ڈاکس کے قریب نالے سے ملی۔ پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج کیا تھا اور والد نے واقعے کو قتل قرار دیا ہے۔
شادی کے 19 سال مکمل، ایشوریا نے ابھیشیک کے ساتھ تصاویر شیئر کردیںایشوریا اور ابھیشیک کے درمیان اختلافات اور طلاق کی افواہیں پھیلتی رہی ہیں
ایشوریا رائے اور ابھیشیک بچن کی شادی کو 19 برس مکملبالی ووڈ کی معروف جوڑی ایشوریا رائے اور ابھیشیک بچن نے اپنی ازدواجی زندگی کے 19 سال مکمل ہونے پر مداحوں کے ساتھ خوشی کے لمحات بانٹے اور مبارکبادیں وصول کیں۔
