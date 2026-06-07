ٹک ٹاکر ندیم مبارک عرف نانی والا گرفتار، ون وے پر گاڑی دوڑانے کا مقدمہ

لاہور میں معروف ٹک ٹاکر ندیم مبارک عرف نانی والا کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر ون وے پر گاڑی دوڑانے اور سرکاری ملازم کو دھمکانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
لاہور میں معروف ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا انفلوینسر ندیم مبارک عرف نانی والا کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق حوالات میں بند ندیم مبارک عرف نانی والا کو کچھ دیر بعد کینٹ کچہری میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ندیم مبارک عرف نانی والا کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی میں ٹریفک وارڈن انسپکٹر محمد فاہد الرحمن کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمہ غفلت اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ، کارِ سرکار میں مداخلت اور سرکاری ملازم کو دھمکانے کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق لگژری گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا گیا تو ندیم مبارک عرف نانی والا نے گاڑی روکنے کے بجائے ون وے پر بھگا دی۔ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا۔ ابتدا میں انہیں ایک کمرے میں بٹھایا گیا، تاہم کچھ دیر بعد حوالات میں بند کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ندیم مبارک عرف نانی والا کی لگژری گاڑی بھی ان کے گھر سے برآمد کر کے تھانہ ڈیفنس سی میں بند کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رات بھر ان سے ملاقات کے لیے کوئی شخص نہیں آیا۔ پولیس کے مطابق ندیم مبارک عرف نانی والا نے دال چاول کھا کر گزارا کیا، کالے رنگ کی پینٹ شرٹ میں رات حوالات میں گزاری، پوری رات سو نہ سکے اور حوالات کے اندر موجود باتھ روم استعمال کیا۔ ندیم مبارک عرف نانی والا کی گرفتاری کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنی لگژری گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور انہیں ٹریفک وارڈن نے رکنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اشارہ ماننے کے بجائے اپنی گاڑی ون وے پر دوڑا دی، جس کی وجہ سے ٹریفک وارڈن کو ان کا پیچھا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں پیش آیا، جہاں ٹریفک وارڈن انسپکٹر محمد فاہد الرحمن ڈیوٹی پر تھے۔ جب انہوں نے ٹک ٹاکر کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے نہ صرف اشارہ نظر انداز کیا بلکہ ون وے پر گاڑی چلا کر خود کو اور دوسروں کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ٹریفک وارڈن نے اس واقعے کی رپورٹ تھانہ ڈیفنس سی میں درج کرائی اور پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق ندیم مبارک عرف نانی والا کے خلاف غفلت اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ، کارِ سرکار میں مداخلت اور سرکاری ملازم کو دھمکانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے ان کی گاڑی کو بھی قبضے میں لے کر تھانے میں بند کر دیا ہے۔ ندیم مبارک عرف نانی والا نے حوالات میں رات گزاری اور انہیں کینٹ کچہری میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آیا ان کے خلاف کوئی اور مقدمہ بھی درج ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ ندیم مبارک عرف نانی والا سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز کی وجہ سے مشہور ہیں اور ان کے مداحوں کی بڑی تعداد ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد ان کی قانونی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے.
لاہور میں معروف ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا انفلوینسر ندیم مبارک عرف نانی والا کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق حوالات میں بند ندیم مبارک عرف نانی والا کو کچھ دیر بعد کینٹ کچہری میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ندیم مبارک عرف نانی والا کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی میں ٹریفک وارڈن انسپکٹر محمد فاہد الرحمن کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمہ غفلت اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ، کارِ سرکار میں مداخلت اور سرکاری ملازم کو دھمکانے کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق لگژری گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا گیا تو ندیم مبارک عرف نانی والا نے گاڑی روکنے کے بجائے ون وے پر بھگا دی۔ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا۔ ابتدا میں انہیں ایک کمرے میں بٹھایا گیا، تاہم کچھ دیر بعد حوالات میں بند کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ندیم مبارک عرف نانی والا کی لگژری گاڑی بھی ان کے گھر سے برآمد کر کے تھانہ ڈیفنس سی میں بند کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رات بھر ان سے ملاقات کے لیے کوئی شخص نہیں آیا۔ پولیس کے مطابق ندیم مبارک عرف نانی والا نے دال چاول کھا کر گزارا کیا، کالے رنگ کی پینٹ شرٹ میں رات حوالات میں گزاری، پوری رات سو نہ سکے اور حوالات کے اندر موجود باتھ روم استعمال کیا۔ ندیم مبارک عرف نانی والا کی گرفتاری کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنی لگژری گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور انہیں ٹریفک وارڈن نے رکنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اشارہ ماننے کے بجائے اپنی گاڑی ون وے پر دوڑا دی، جس کی وجہ سے ٹریفک وارڈن کو ان کا پیچھا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں پیش آیا، جہاں ٹریفک وارڈن انسپکٹر محمد فاہد الرحمن ڈیوٹی پر تھے۔ جب انہوں نے ٹک ٹاکر کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے نہ صرف اشارہ نظر انداز کیا بلکہ ون وے پر گاڑی چلا کر خود کو اور دوسروں کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ٹریفک وارڈن نے اس واقعے کی رپورٹ تھانہ ڈیفنس سی میں درج کرائی اور پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق ندیم مبارک عرف نانی والا کے خلاف غفلت اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ، کارِ سرکار میں مداخلت اور سرکاری ملازم کو دھمکانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے ان کی گاڑی کو بھی قبضے میں لے کر تھانے میں بند کر دیا ہے۔ ندیم مبارک عرف نانی والا نے حوالات میں رات گزاری اور انہیں کینٹ کچہری میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آیا ان کے خلاف کوئی اور مقدمہ بھی درج ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ ندیم مبارک عرف نانی والا سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز کی وجہ سے مشہور ہیں اور ان کے مداحوں کی بڑی تعداد ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد ان کی قانونی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے
ٹک ٹاکر ندیم مبارک گرفتاری ٹریفک خلاف ورزی لاہور