ٹک ٹاک نے پشاور میں ایک اور جان لے لی، پستول چلنے سے بچہ جاں بحق

پشاور میں ٹک ٹاک کے خطرناک رجحان نے ایک اور معصوم جان لے لی۔ تہکال پلوسئی کے علاقے میں پانچویں جماعت کے طالب علم اویس کی موت اس وقت ہوئی جب وہ گھر میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنا رہا تھا۔ بدقسمتی سے، اس کے پاس موجود پستول غلطی سے چل گیا اور بچے کی جان چلی گئی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، کمسن طالب علم اویس کے پاس اسکول کے واٹس ایپ گروپ میں مواد شیئر کرنے کی وجہ سے موبائل فون موجود تھا، جس کا استعمال وہ سوشل میڈیا ایپس کے لیے کرتا تھا۔ جس روز یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا، اویس ٹک
ٹاک کے لیے ویڈیو تیار کر رہا تھا۔ اس نے شیشے کے قریب ایک پستول رکھا ہوا تھا، جسے چلانے کا اسے کوئی علم نہیں تھا۔ یہی نا سمجھی اور غلطی اس کی موت کا سبب بن گئی۔ اویس کے والد، سیف الرحمان، نے بتایا کہ اس وقت گھر میں موجود دیگر بچے اسکول گئے ہوئے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی نے ان کے بیٹے کی زندگی چھین لی۔ اس واقعے کے بعد سے پورا خاندان گہرے صدمے اور غم میں مبتلا ہے۔ والد کا کہنا ہے کہ یہ لمحہ ان کے خاندان کے لیے انتہائی دردناک اور ناقابل برداشت ہے۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا کی مقبول ایپ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانے کا شوق اب ایک خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے۔ نوجوان اور کم عمر بچے محض چند سیکنڈ کی ویڈیو کو وائرل کرنے کے چکر میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ حالیہ عرصے میں ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں جہاں اسلحہ کی نمائش اور اس کے غیر محتاط استعمال کے دوران حادثات رونما ہوئے اور قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ ماہرین تعلیم اور سماجی حلقوں نے اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کے مطابق، کم عمر بچوں میں سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال نہ صرف ان کے ذہنی اور اخلاقی مسائل کو بڑھا رہا ہے بلکہ خطرناک حرکات کی تقلید کو بھی فروغ دے رہا ہے، جو کسی بڑے سانحے کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ ماہرین نے والدین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور انہیں ذمہ دارانہ رویوں کی تربیت دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ساتھ ہی، متعلقہ حکومتی اداروں سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسلحہ کی نمائش اور خطرناک مواد کے پھیلاؤ کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں تاکہ مستقبل میں ایسے مزید قیمتی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیسے ٹیکنالوجی، جس کا مقصد تفریح اور معلومات کی فراہمی ہے، کچھ لوگوں کے لیے موت کا سبب بن رہی ہے۔ خاص طور پر بچوں کی حفاظت کے لیے والدین، اساتذہ اور معاشرے کے تمام طبقات کو مل کر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے حادثات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے استعمال میں احتیاط اور آگاہی انتہائی ضروری ہے
ٹک ٹاک پشاور حادثہ بچہ جاں بحق پستول